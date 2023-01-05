本篤十六世5日舉殯 方濟各面對新局…保守派挑戰仍在

前羅馬天主教教宗5日舉殯，至今有超過20萬人到聖伯多祿大教堂與本篤十六世告別。（美聯社）

羅馬天主教榮休教宗 本篤十六世於上月31日逝世，至今有超過20萬人到聖伯多祿大教堂與本篤十六世告別，5日將舉行葬禮，由現任教宗方濟各 主持。本篤十六世辭世後，教宗方濟各進入領導教會新階段，擺脫與前任教宗並存的限制，但保守派對方濟各改革計畫的批評可能不會結束。

本篤十六世於2013年突然宣布退位，是梵蒂岡逾600年來首位在世退位的教宗。分析家波利提（Marco Politi）說，本篤十六世退位後，在公開的照片中仍穿上教宗袍，恍如有「兩位教宗」，確實引起「誤解和混亂」。有前來聖伯多祿大教堂瞻仰的信眾也說，教廷此前從沒有出現榮休教宗的情況，難免有點混淆。

本篤十六世辭世後，教宗方濟各進入領導教會新階段，擺脫與前任教宗並存的限制，但保守派對方濟各改革計畫的批評可能不會結束。

前羅馬天主教教宗5日舉殯，至今有超過20萬人到聖伯多祿大教堂與本篤十六世告別。（美聯社）

本篤十六世任內捍衛傳統價值，一直被教會內的保守派視為「抗拒改革」的代表。天主教新聞網站Crux創辦人艾倫表示，傳統保守派人士一直不滿方濟各推動天主教會現代化，包括對同性婚姻持開放態度。

專家提醒，本篤十六世辭世不會讓方濟各政策受到批評的情況停止，特別是目前正在舉行的世界主教會議成為討論教會內部重大問題的論壇，如婦女的地位、持續的性虐待醜聞和其他問題。

波利提說：「天主教教會的內戰仍然持續，有一些勢力希望方濟各離開，並希望影響下一次樞機主教選舉教宗的秘密會議。」他認為，天主教保守派勢力將繼續使用請願書和宣言發聲，例如2020年5月的一封公開信，其中批評防疫 措施阻礙公民自由。

此外，教宗歷史學者帕拉維奇尼表示，對於榮休教宗葬禮應如何安排，是相當複雜的問題，例如儀式是否比照在位教宗離世、其他國家是否派代表出席等。