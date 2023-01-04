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南韓警察廳長出席梨泰院案聽證會 問議員「周六晚上不能喝點酒嗎？」

編譯陳曉慈／即時報導
南韓警察廳長尹熙根（左二）4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會。（歐新社）
南韓警察廳長尹熙根（左二）4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會。（歐新社）

南韓首爾龍山區梨泰院2022年10月29日舉辦萬聖節活動時，發生推擠踩踏事件，造成159人身亡，各界質疑警方疏忽人員控管、輕忽報警電話。警察廳長尹熙根4日出席國會「梨泰院慘案國政調查特別委員會」聽證會，坦言事發當晚休假喝酒，但以強硬態度維護自己私生活。

根據南韓中央日報，尹熙根在聽證會上表示，事發當晚他不在首爾，而是與親友在忠清北道堤川市露營，喝了一點酒。面對議員質詢「當天是否飲酒時」，尹熙根說，「我已經跟你說過我有喝酒了」，「那是星期六晚上耶，我不能喝點酒嗎？」、「我還要向你告知多少私生活內容？」

梨泰院推擠案件發生於去年10月29日晚間10時20分左右，事發後尹熙根的下屬在11時32分、11時52分曾兩度嘗試聯繫他，但尹熙根直到30日凌晨0時14分才第一次接起電話。

其他4日出席聽證會的警方高層也為自己事發當下的行為辯護。龍山警察局前警長李任宰表示，自己當時有要求首爾地方警察廳出動鎮暴警察，協助控制人潮。首爾地方警察廳廳長金光浩卻否認李任宰的說法，表示警察廳沒有收到任何協助控制人潮的需求，只有收到出動交通警察的需求。

南韓議會去年11月對推擠案展開調查，陸續針對首爾各行政長官展開質詢。南韓警方調查小組表示，梨泰院事件相關調查將在農曆年間告一段落。

警察 南韓 梨泰院

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