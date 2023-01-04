柴可夫斯基也是莫斯科的武器 立陶宛文化界籲「暫停」俄羅斯藝術

立陶宛 國家廣播電視（LRT）3日報導，隨著俄羅斯 在烏克蘭 的戰爭進入了第10個月，該國文化界正在重新思考跟俄羅斯文化的關係，多數人認為應該「休息一下」，至少直到戰爭結束為止。但俄羅斯官媒《RT》指出，立國文化部長的發言引來了俄羅斯外交部發言人上社群媒體發文譏諷。

烏克蘭文化部長特卡欽科（Oleksandr Tkachenko）日前呼籲西方國家，在戰爭進行期間避免推廣與消費俄羅斯的文化。他說，俄羅斯正把文化用作帝國主義政治手段，也提到莫斯科正在積極瞄準烏克蘭的文化。

As Russia’s war in Ukraine has entered its tenth month, Lithuania’s cultural sector is rethinking its relation to Russian culture. Most believe we should take a break from it at least until the war is over https://t.co/UlOcXZgKlI — LRT English (@LRTenglish) January 3, 2023

立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）指出，特卡欽科並非提議銷毀俄羅斯的書籍，而是「有意暫停」（deliberate pause）俄羅斯文化。他上LRT談話節目時表示，特卡欽科「正要求一件簡單的事情，就是當俄羅斯在戰爭時期正瞄準烏克蘭的文化，我們必須放棄過去經常認為可接受的作品」。

凱瑞斯說，國家不應該成為審查員和使用類似於俄方查禁某些作品的措施，因此民眾與機構必須自行重新思考俄羅斯文化的可接受性。據《RT》轉述，他稱自己傾向於對其「精神隔離」（mental quarantine）。

音樂家協會主席Audronė Žigaitytė-Nekrošienė同意俄羅斯利用自家文化作為一種在西方的軟實力，所以戰爭還在進行時「應該休息」，「難怪我們無法想像沒有柴可夫斯基芭蕾舞劇《胡桃鉗》的新年慶典」。

立陶宛國家歌劇院與芭蕾舞劇院前院長Gintautas Kėvišas則強調，俄羅斯現在不僅將文化視為軟實力，而且還是一種武器，「普亭曾說，俄羅斯將用芭蕾征服世界。如同石油，文化是俄羅斯的武器」。報導稱文化界代表認為，暫停俄羅斯文化應該用作探索立國在內其他文化的時間。

《RT》報導，凱瑞斯的發言引來了莫斯科的尖酸回應。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃在Telegram貼文稱他為「缺乏文化部長」，又說他到目前為止只是設法讓自己進入「精神隔離相當長一段時間了」。