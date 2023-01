柴可夫斯基也是莫斯科的武器 立陶宛文化界籲「暫停」俄羅斯藝術

立陶宛 國家廣播電視(LRT)3日報導,隨著俄羅斯 在烏克蘭 的戰爭進入了第10個月,該國文化界正在重新思考跟俄羅斯文化的關係,多數人認為應該「休息一下」,至少直到戰爭結束為止。但俄羅斯官媒《RT》指出,立國文化部長的發言引來了俄羅斯外交部發言人上社群媒體發文譏諷。

烏克蘭文化部長特卡欽科(Oleksandr Tkachenko)日前呼籲西方國家,在戰爭進行期間避免推廣與消費俄羅斯的文化。他說,俄羅斯正把文化用作帝國主義政治手段,也提到莫斯科正在積極瞄準烏克蘭的文化。

As Russia’s war in Ukraine has entered its tenth month, Lithuania’s cultural sector is rethinking its relation to Russian culture. Most believe we should take a break from it at least until the war is over https://t.co/UlOcXZgKlI