煽動仇視洛興雅人 「緬甸賓拉登」獲獎

緬甸僧侶威拉圖（左）挑起宗教仇恨，獲軍政府3日頒發國家獎章，公開讚揚他的作為。(Getty Images)

煽動紛爭的緬甸 僧侶威拉圖（Wirathu）因挑起宗教仇恨，被冠上「緬甸賓拉登」的稱號。不過軍政府3日頒發國家獎章給威拉圖，公開讚揚他在國內的作為。

中央社引述法新社報導，緬甸軍方新聞團隊表示，威拉圖獲頒Thiri Pyanchi頭銜，以表彰他「造福緬甸聯邦的傑出事業」，由軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）授獎。

威拉圖曾在緬甸發生奪命族群暴動後，登上美國「時代雜誌」（TIME）2013年7月號封面故事「佛教徒的恐怖面目」（The Face of Buddhist Terror）。

軍政府明天將慶祝緬甸脫離英國 獨立75週年，威拉圖是獲頒獎章與榮譽頭銜的數百人之一。

威拉圖長期以來以其民族主義式的反伊斯蘭言論聞名，尤其是針對少數民族洛興雅（Rohingya）穆斯林的發言。

他曾呼籲抵制穆斯林開設的商家、限制佛教徒與穆斯林通婚。人權團體表示，這些言論助長對穆斯林的敵意，並為軍方2017年鎮壓洛興雅人奠定基礎。那次鎮壓迫使約74萬洛興雅人跨境逃入孟加拉。

之後威拉圖被翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）的前政府以煽動叛亂罪名關入大牢。然而，緬甸軍方在2021年2月推翻翁山蘇姬政府後，同年9月宣布已撤銷威拉圖所有指控，並予以釋放。