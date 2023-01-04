新冠、流感、工潮夾擊 英每周500人「等死」

英國醫療體制缺乏經費、人手不足，醫護人員沉重壓力，護士、部分救護車職員也要罷工。（歐新社）

英國 醫療衛生機關正在努力應付這個冬季新冠疫情 重燃及解封後流感飆升夾擊危機，病人要苦候逾12小時才可獲診治，有機構估計每周多達500人因急救診治延誤而死亡，醫界團體2日表示，患者正因照護不足而喪命，呼籲政府採取行動。

綜合媒體報導，上周在英格蘭被送上救護車的患者中，有1/5的人花了一個多小時才被急診室收治，且數以萬計患者在急診室得等上超過12小時才能受到治療，甚至有患者在急診室的手推病床上躺了99小時才等到一張醫院床位。

單是英格蘭，新冠病人在幾周間由4500人增至9500人；單日入院的流感病人前年底單日數10人（當時仍未全面解封），去年則由11月時的約520人增至12月底的約3750人。

此外，英國多間醫院還出現氧氣荒，不少醫院已要求員工節約使用氧氣。在諾丁漢大學附屬醫院，護士長羅德斯已告知員工要避免使用氧氣瓶。英格蘭西南部一名NHS員工直言，「我們正處於這樣一個階段：沒有足夠的氧氣瓶，提供給那些在走廊、救護車和急診室苦苦等待的患者。」

英國皇家急診醫學學會（Royal College of Emergency Medicine）表示，每周將會有300到500名患者在急診室喪命，主要是因為等候治療的時間過久。英國公立國民保健署（NHS）已面臨超過10年預算吃緊，新冠疫情後財務情況更嚴重惡化。

另據衛報報導，新年伊始，英國各行業員工繼續罷工 及示威。護士、救護車醫療隊面對不堪負荷的工作和生活壓力，繼上月之後，英格蘭部分救護車職員定於1月11日罷工，英格蘭護士準備於1月18、19日罷工；代表醫生的英國醫學會（BMA）初級醫生將於下周表決是否罷工。此前，英國護士去年12月發起有史以來首次罷工行動，要求比通脹率高5個百分點，也就是19%的加薪。但政府只同意加薪4%。