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新冠、流感、工潮夾擊 英每周500人「等死」

編譯中心／綜合3日電
英國醫療體制缺乏經費、人手不足，醫護人員沉重壓力，護士、部分救護車職員也要罷工。（歐新社）
英國醫療體制缺乏經費、人手不足，醫護人員沉重壓力，護士、部分救護車職員也要罷工。（歐新社）

英國醫療衛生機關正在努力應付這個冬季新冠疫情重燃及解封後流感飆升夾擊危機，病人要苦候逾12小時才可獲診治，有機構估計每周多達500人因急救診治延誤而死亡，醫界團體2日表示，患者正因照護不足而喪命，呼籲政府採取行動。

綜合媒體報導，上周在英格蘭被送上救護車的患者中，有1/5的人花了一個多小時才被急診室收治，且數以萬計患者在急診室得等上超過12小時才能受到治療，甚至有患者在急診室的手推病床上躺了99小時才等到一張醫院床位。

單是英格蘭，新冠病人在幾周間由4500人增至9500人；單日入院的流感病人前年底單日數10人（當時仍未全面解封），去年則由11月時的約520人增至12月底的約3750人。

此外，英國多間醫院還出現氧氣荒，不少醫院已要求員工節約使用氧氣。在諾丁漢大學附屬醫院，護士長羅德斯已告知員工要避免使用氧氣瓶。英格蘭西南部一名NHS員工直言，「我們正處於這樣一個階段：沒有足夠的氧氣瓶，提供給那些在走廊、救護車和急診室苦苦等待的患者。」

英國皇家急診醫學學會（Royal College of Emergency Medicine）表示，每周將會有300到500名患者在急診室喪命，主要是因為等候治療的時間過久。英國公立國民保健署（NHS）已面臨超過10年預算吃緊，新冠疫情後財務情況更嚴重惡化。

另據衛報報導，新年伊始，英國各行業員工繼續罷工及示威。護士、救護車醫療隊面對不堪負荷的工作和生活壓力，繼上月之後，英格蘭部分救護車職員定於1月11日罷工，英格蘭護士準備於1月18、19日罷工；代表醫生的英國醫學會（BMA）初級醫生將於下周表決是否罷工。此前，英國護士去年12月發起有史以來首次罷工行動，要求比通脹率高5個百分點，也就是19%的加薪。但政府只同意加薪4%。

英國政府則將國民保健署遭逢的壓力，歸咎於COVID-19疫情和流感等冬季疾病。首相蘇納克（Rishi Sunak）在新年致詞中表示，他的政府已經採取「關鍵性行動」，並動員「破紀錄資源」來應對國民保健署病患積壓及醫護人員沉重壓力。

英國民眾2日在倫敦聖托馬斯醫院的急診室排隊候診。由於流感和新冠患者人數不斷增加，...
英國民眾2日在倫敦聖托馬斯醫院的急診室排隊候診。由於流感和新冠患者人數不斷增加，在醫護人手不足下，英國皇家急診醫學學會表示，每周恐有500名患者在急診室喪命。(歐新社)

英國 罷工 疫情

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