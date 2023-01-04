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共同核演習？美韓各說各話 日本首相13日訪白宮

編譯中心／綜合3日電

因應北韓日漸升高的核武威脅，美國究竟有沒有要和南韓共同舉行核武演習？南韓總統尹錫悅2日接受「朝鮮日報」訪問時說雙方討論中，專訪見刊後美國總統拜登卻說雙方並無討論。另外，面對北韓一再試射飛彈，日本首相岸田文雄13日將造訪白宮

尹錫悅在採訪中表示，為有效對北韓實施延伸威懾，正與美國討論核共同計畫及聯合演習事宜，美國也相當積極。

結束新年休假後回到白宮的拜登回答記者有關「目前是否正同南韓討論共同進行核演習」的提問時，簡答「沒有」。

美國政府高層官員3日試圖澄清，說美韓正在「共同努力加強延伸威懾，包括最終通過兵棋推演探討我們對一系列情境的反應，包括北韓使用核武」。

白宮和南韓總統府都否認拜登和尹錫悅的說法有任何矛盾，並指出由於南韓不是核武國家，從技術上說，不能參加「聯合核演習」。

儘管出現這種情況的部分原因可能是語義問題，但許多分析人士認為，這反映了兩個盟友在如何讓南韓參與應對北韓威脅方面，檯面下的緊張關係。南韓希望比照北約國家接受美國核武訓練，美國似乎排除此一選項。

另外，白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)3日宣布，歡迎日本首相岸田文雄13日造訪白宮，深化美日政府、經濟和人民的雙邊關係，為未來一年夥伴關係設定方向；兩位領導人將討論包含北韓、台海等一系列區域與全球問題。

這將是岸田就任首相以來，首度在白宮和美國總統拜登會談；拜登去年5月訪問東京時就曾面對面會晤岸田；此外，拜登就任總統後，首位在白宮接待的外國領導人為日本時任首相菅義偉，兩人當時也舉行領導人會談。

尚皮耶表示，拜登期盼岸田文雄的到訪，過去一年，兩位領導人並肩合作，促進美日同盟的現代化，並從氣候變遷到關鍵科技，拓展在各項重要議題的合作，並促進自由開放的印太區域。

尚皮耶臚列拜登打算與岸田文雄討論一系列區域和全球議題，有北韓的非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫、俄烏戰爭，也會討論維持台海和平穩定。

尚皮耶表示，拜登將重申美國全力支持日本日前公布的國安戰略，並支持日本擔任七大工業國（G7）主席國，以及支持日本以非常任會員參與聯合國安理會的任期。

拜登 白宮 北韓

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