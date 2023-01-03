2016年傳聞遭處決的北韓將領 新年被拔擢成軍方二把手

北韓軍方高層人事無預警變動，顯示金正恩仍大權在握。（Getty Images）

朝鮮中央通信社元旦發布一則軍方人事動態，朝鮮人民軍一號人物、朝鮮勞動黨中央軍委會副委員長兼書記朴正天被免職，國防相李永吉成為其繼任者。這除了再度驗證「伴君如伴虎」的道理，更有意思的是繼任者李永吉在2016年盛傳已遭處決。總之，一切都是金正恩 說了算。當紅炸子雞可以隨時被打入冷宮，鹹魚也隨時能夠翻生。

朝中社1日介紹了為期六天（2022年12月26日至31日）的勞動黨八屆六中全會對「組織問題」的討論結果，稱免去朴正天同志 的職務，補選李永吉同志為中央軍事委員會副委員長。除中央軍事委員會副委員長職務外，李永吉還當選勞動黨書記，但未接任朴正天擔任的勞動黨常務委員一職。

韓聯社報導，自國務委員會委員長金正恩掌權以來，朴正天一直備受信任，是總管軍事部門的高官。繼2019年晉升大將、2020年晉升次帥之後，朴正天還被火速提拔為元帥。然而，此次全體會議突然免去其職務，大部分軍方領導幹部也在就任僅6個月後被替換，故有觀點認為朝鮮此舉有問責的性質。

朴正天是否繼續擔任常務委員一職尚不可知。2016年曾有傳言稱，新任中央軍事委員會副委員長李永吉已被處決，但他近期出任人民軍總參謀長、國防相、作戰總局長等要職，官運亨通。