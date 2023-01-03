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魯拉3任巴西總統清算前朝 指波索納洛犯種族滅絕罪

編譯中心／綜合2日電
這一刻 太激動 巴西總統魯拉（左）1日在巴西利亞的總統府高原宮宣誓就職，第一夫人荷珊潔拉（右）在旁陪伴。（路透）
這一刻 太激動 巴西總統魯拉（左）1日在巴西利亞的總統府高原宮宣誓就職，第一夫人荷珊潔拉（右）在旁陪伴。（路透）

巴西新任總統魯拉1日正式宣誓就職，時隔12年第三度出任總統。他在就職演說中強調團結與重建，並指打擊一切不平等是他任內優先事項，且誓言實施重大改變，以拯救飽受飢餓、貧窮和種族主義困擾的巴西。魯拉還矢言徹查前總統波索納洛任內不當政策。至今仍不承認魯拉勝選的波索納洛在卸任前搭機赴美，拒絕出席魯拉就職典禮。

成為巴西第39任總統的魯拉在高原宮前告訴支持者說：「我們向巴西傳達的訊息是希望與重建。這個國家建立的權利、主權與發展的偉大殿堂，近年遭系統性的破壞。我們將全力以赴重建這座殿堂。」

他並強調，將致力打擊收入、性別到種族等一切的不平等。魯拉還說，他將向國會與司法當局提交有關上屆政府的報告，並廢除波索納洛大幅放寬槍枝管制的行政命令，追究上屆政府應對疫情失當的責任。

魯拉批評前朝政府處理新冠疫情不力。他雖稱「不會對那些試圖讓國家屈從於個人和意識形態的人，存有報復心理」，但又揚言會保障法治，要「犯錯的人回應自己犯過的錯」。他還指責波索納洛的政府，未對造成逾68萬巴西人死亡的新冠疫情作出適當反應，犯下了「種族滅絕」罪。

外交方面，魯拉還將推動多極化的全球秩序，積極發展與中國、美國、歐盟等國際夥伴的合作關係，以及加強南方共同市場、金磚國家等多邊機制作用。

魯拉表示，他希望將全球主要糧食生產國之一的巴西變成綠色超級大國。他上任後已下令打擊森林濫伐，解凍數十億美元亞馬遜雨林保護資助，以支持永續發展，並達成「零砍伐」亞馬遜雨林。

在波索納洛執政期間，亞馬遜雨林的森林砍伐率飆至15年來新高。紐約時報說，波索納洛上月30日飛往美國，擔心遭魯拉徹查的他已在佛州奧蘭多落腳。

魯拉2003年到2010年曾擔任兩任總統。他卸任後捲入貪腐案，2018年入獄服刑580天；同年，右派的波索納洛當選總統。2019年，魯拉的定罪判決被推翻，讓他得以參加2022年10月的總統選舉，最終以50.9%得票率險勝波索納洛的49.1%，第三度出任巴西總統，創下先例。

這一刻 太激動 巴西總統魯拉的支持者一日在巴西利亞的總統府高原宮前廣場參加就職典...
這一刻 太激動 巴西總統魯拉的支持者一日在巴西利亞的總統府高原宮前廣場參加就職典禮，消防員向民眾噴灑水柱為他們消暑。（Getty Images）

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