魯拉3任巴西總統清算前朝 指波索納洛犯種族滅絕罪

這一刻 太激動 巴西總統魯拉（左）1日在巴西利亞的總統府高原宮宣誓就職，第一夫人荷珊潔拉（右）在旁陪伴。（路透）

巴西 新任總統魯拉1日正式宣誓就職，時隔12年第三度出任總統。他在就職演說中強調團結與重建，並指打擊一切不平等是他任內優先事項，且誓言實施重大改變，以拯救飽受飢餓、貧窮和種族主義困擾的巴西。魯拉還矢言徹查前總統波索納洛 任內不當政策。至今仍不承認魯拉勝選的波索納洛在卸任前搭機赴美，拒絕出席魯拉就職典禮。

成為巴西第39任總統的魯拉在高原宮前告訴支持者說：「我們向巴西傳達的訊息是希望與重建。這個國家建立的權利、主權與發展的偉大殿堂，近年遭系統性的破壞。我們將全力以赴重建這座殿堂。」

他並強調，將致力打擊收入、性別到種族等一切的不平等。魯拉還說，他將向國會與司法當局提交有關上屆政府的報告，並廢除波索納洛大幅放寬槍枝管制的行政命令，追究上屆政府應對疫情 失當的責任。

魯拉批評前朝政府處理新冠疫情不力。他雖稱「不會對那些試圖讓國家屈從於個人和意識形態的人，存有報復心理」，但又揚言會保障法治，要「犯錯的人回應自己犯過的錯」。他還指責波索納洛的政府，未對造成逾68萬巴西人死亡的新冠疫情作出適當反應，犯下了「種族滅絕」罪。

外交方面，魯拉還將推動多極化的全球秩序，積極發展與中國、美國、歐盟等國際夥伴的合作關係，以及加強南方共同市場、金磚國家等多邊機制作用。

魯拉表示，他希望將全球主要糧食生產國之一的巴西變成綠色超級大國。他上任後已下令打擊森林濫伐，解凍數十億美元亞馬遜雨林保護資助，以支持永續發展，並達成「零砍伐」亞馬遜雨林。

在波索納洛執政期間，亞馬遜雨林的森林砍伐率飆至15年來新高。紐約時報說，波索納洛上月30日飛往美國，擔心遭魯拉徹查的他已在佛州奧蘭多落腳。