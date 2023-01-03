瞻仰本篤十六世 萬人漏夜排隊

天主教榮休教宗本篤十六世遺體停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，為期3天，5日將舉行葬禮。（美聯社）

日前過世的榮休羅馬天主教教宗 本篤十六世，已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。從2日黎明開始陸續有信眾在教堂外整齊地排隊，人數最多的是聖安娜門（Porta Sant'Anna）一側。根據梵蒂岡透露，開放5小時已有4萬人瞻仰過遺容。

義大利 總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已於2日大教堂開幕前向本篤十六世（Benedict XVI）做最後告別和致敬。義大利總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）與參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）將陸續至靈前做最後告別及致敬。

據紐約郵報報導，生前擔任本篤十六世秘書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）表示，本篤十六世的遺言是：「上帝，我愛祢。」

1月5日葬禮當天，羅馬將採取最高維安措施，葬禮儀式依本篤十六世意願從簡。教廷表示，將僅有義大利和德國以官方代表團出席。今日羅馬（Roma Today）報導，預計將有超過6萬人參加本篤十六世的葬禮。從2日到5日，羅馬預計每天至少3.5萬人，全數至少十萬人湧入瞻仰，因此警方出動千名警力維安，並擬定反恐與撤離計畫，防範任何可能的恐怖主義活動。