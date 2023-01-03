我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

瞻仰本篤十六世 萬人漏夜排隊

編譯中心／綜合2日電
天主教榮休教宗本篤十六世遺體停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，為期3天，5日將舉行葬禮。（美聯社）
天主教榮休教宗本篤十六世遺體停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，為期3天，5日將舉行葬禮。（美聯社）

日前過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世，已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。從2日黎明開始陸續有信眾在教堂外整齊地排隊，人數最多的是聖安娜門（Porta Sant'Anna）一側。根據梵蒂岡透露，開放5小時已有4萬人瞻仰過遺容。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已於2日大教堂開幕前向本篤十六世（Benedict XVI）做最後告別和致敬。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）與參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）將陸續至靈前做最後告別及致敬。

據紐約郵報報導，生前擔任本篤十六世秘書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）表示，本篤十六世的遺言是：「上帝，我愛祢。」

1月5日葬禮當天，羅馬將採取最高維安措施，葬禮儀式依本篤十六世意願從簡。教廷表示，將僅有義大利和德國以官方代表團出席。今日羅馬（Roma Today）報導，預計將有超過6萬人參加本篤十六世的葬禮。從2日到5日，羅馬預計每天至少3.5萬人，全數至少十萬人湧入瞻仰，因此警方出動千名警力維安，並擬定反恐與撤離計畫，防範任何可能的恐怖主義活動。

此外，羅馬也加強相關地區的管制和巡邏次數。除了梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）外，便衣特工也在其中。為了控制這些區域，高處還有直升機與狙擊手，以管理公共秩序。

天主教榮休教宗本篤十六世遺體停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，為期3天，5...
天主教榮休教宗本篤十六世遺體停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂供信眾瞻仰，為期3天，5日將舉行葬禮。（美聯社）

義大利 梅洛尼 教宗

上一則

告別球王比利 悼念隊伍2公里

下一則

魯拉3任巴西總統清算前朝 指波索納洛犯種族滅絕罪

延伸閱讀

紐約州批准人體堆肥 遺體變成肥料滋養花卉蔬菜

紐約州批准人體堆肥 遺體變成肥料滋養花卉蔬菜
球王比利喪禮2日開始 開放瞻仰24小時後下葬

球王比利喪禮2日開始 開放瞻仰24小時後下葬
告別本篤十六世 黎明開始出現排隊瞻仰人潮

告別本篤十六世 黎明開始出現排隊瞻仰人潮
義媒：總理梅洛尼欲訪中國及烏克蘭 2023是關鍵的一年

義媒：總理梅洛尼欲訪中國及烏克蘭 2023是關鍵的一年

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33
圖為12月29日日本羽田機場的人潮。(美聯社)

日本機場確診暴增20多倍 幾乎都有中國旅遊史

2023-01-01 17:45

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世