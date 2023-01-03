瞻仰本篤十六世 萬人漏夜排隊
日前過世的榮休羅馬天主教教宗本篤十六世，已停靈於梵蒂岡的聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）供信眾瞻仰。從2日黎明開始陸續有信眾在教堂外整齊地排隊，人數最多的是聖安娜門（Porta Sant'Anna）一側。根據梵蒂岡透露，開放5小時已有4萬人瞻仰過遺容。
義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）已於2日大教堂開幕前向本篤十六世（Benedict XVI）做最後告別和致敬。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、農業部長羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）與參議院議長拉魯沙（Ignazio La Russa）將陸續至靈前做最後告別及致敬。
據紐約郵報報導，生前擔任本篤十六世秘書的大主教耿斯凡（Georg Gaenswein）表示，本篤十六世的遺言是：「上帝，我愛祢。」
1月5日葬禮當天，羅馬將採取最高維安措施，葬禮儀式依本篤十六世意願從簡。教廷表示，將僅有義大利和德國以官方代表團出席。今日羅馬（Roma Today）報導，預計將有超過6萬人參加本篤十六世的葬禮。從2日到5日，羅馬預計每天至少3.5萬人，全數至少十萬人湧入瞻仰，因此警方出動千名警力維安，並擬定反恐與撤離計畫，防範任何可能的恐怖主義活動。
此外，羅馬也加強相關地區的管制和巡邏次數。除了梵蒂岡憲兵隊（gendarmeria vaticana）外，便衣特工也在其中。為了控制這些區域，高處還有直升機與狙擊手，以管理公共秩序。
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