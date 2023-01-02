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哥倫比亞追求和平 裴卓政府與5大武裝停火半年

編譯中心／綜合1日電
哥倫比亞總統裴卓曾為游擊隊員，去年8月成為哥國史上第一位左翼總統。（路透）
哥倫比亞總統裴卓曾為游擊隊員，去年8月成為哥國史上第一位左翼總統。（路透）

南美國家哥倫比亞的總統裴卓（Gustavo Petro）跨年夜宣布，政府已與國內5大武裝團體達成為時6個月的停火。裴卓曾為游擊隊員，去年8月成為哥國史上第一位左翼總統。

中央社引述法新社報導，哥倫比亞是全球最大古柯鹼生產國，而根據獨立智庫「發展與和平研究所」（Institute for Development and Peace Studies, Indepaz），還在哥國境內運作的武裝團體因毒品販運利益和其他不法勾當，深陷奪命衝突。

裴卓發推文：「我們已與全國解放軍（ELN）、第2馬克塔利亞（Second Marquetalia）、中央參謀本部（Central General Staff）、哥倫比亞蓋坦主義自衛隊（AGC）、內華達山脈自衛隊（Self-Defense Forces of the Sierra Nevada）達成雙邊停火，時間自2023年1月1日起至6月30日止，端視協商進展決定是否延長。」

「全國解放軍」是哥倫比亞國內最後一個獲承認的叛亂團體；「第2馬克塔利亞」、「中央參謀本部」是從哥倫比亞革命軍分裂出來的派系；「哥倫比亞蓋坦主義自衛隊」是哥國最大毒品幫派。

路透報導，裴卓在推特寫道，雙邊停火強迫武裝組織和政府遵守，之後會有一個國家和國際驗證機制。

「全國解放軍」本月稍早單方面宣布基於聖誕假期停火9天，並已在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）完成首輪雙邊和談。

哥倫比亞武裝團體共有超過1萬名戰士，儘管政府致力與國內多個武裝團體協商，至今仍未能遏制吞噬國家的暴力惡化。發展與和平研究所去年共記錄到近100起屠殺事件。

哥倫比亞政府與左翼游擊隊、右翼準軍事團體、毒品販運者的武裝衝突長達50多年。裴卓去年上任時，矢言與哥國各武裝團體協商。

毒品 解放軍 2023

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