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聯合國決議仲裁以巴領土爭議 巴樂見以譴責

編譯中心／綜合1日電
以巴衝突不斷，但聯合國大會決議向國際法院(ICJ)徵求以色列占領巴勒斯坦領土一事的法律意見。圖為以色列在東耶路撒冷拉馬希洛摩的屯墾區。（Getty Images）
以巴衝突不斷，但聯合國大會決議向國際法院(ICJ)徵求以色列占領巴勒斯坦領土一事的法律意見。圖為以色列在東耶路撒冷拉馬希洛摩的屯墾區。（Getty Images）

聯合國大會投票通過，徵求國際法院就以色列占領巴勒斯坦領土的法律後果提供意見。巴勒斯坦12月31日對此表達樂見；以色列則予以譴責。

中央社引述路透報導，聯合國大會（General Assembly）昨天的投票對本周上任的以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）是一項挑戰。他所領導的以色列新政府將擴張屯墾區列為優先要務，新政府成員包括要求併吞被以色列占領約旦河西岸土地的政黨。

內唐亞胡透過視訊表示：「猶太人不是自己土地的占領者，也不是永恆之都耶路撒冷的占領者，任何聯合國決議都不能扭曲這一歷史真相。」他還說以色列不會受這種「卑劣決定」的約束。

巴勒斯坦人尋求在被占領的約旦河西岸、加薩走廊（Gaza）和東耶路撒冷等土地建立國家。大多數國家認為在占領區建立屯墾區是非法的，但以色列基於聖經和歷史淵源為由，反對這一看法。

總部位於海牙的國際法院（International Court of Justice），也被稱為世界法院（World Court）是處理國家間爭端的聯合國最高法院。儘管國際法院無權執行，但裁決具有約束力。

聯合國大會要求國際法院就以色列「占領、屯墾和併吞…包括旨在改變耶路撒冷聖城人口結構、特徵和地位的措施」的法律後果提供意見。

內唐亞胡的新政府成員誓言將透過發展計畫、預算和授權數十個未經許可的地點，擴大興建屯墾區。

以色列 聯合國 巴勒斯坦

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