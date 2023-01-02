日媒：日韓擬即時共享北韓飛彈情資 有技術沒互信

北韓執政黨「朝鮮勞動黨」全體會議於去年年底舉行，召開前有一場呈獻該國新型「超大型多管火箭發射器」給領袖金正恩（左四）的儀式。（路透）

北韓 去年試射飛彈的頻率和強度迭創新高，南韓 及日本 首當其衝。日本讀賣新聞1日引述幾名日韓政府相關人士報導，去年11月於柬埔寨金邊舉行美日韓三方領袖會談後，日韓開始研究「即時」共享偵察與追蹤北韓飛彈的情資，目標在今年內實施，將加快協商。

目前的構想是將日韓部分雷達系統經由美國印太司令部連接，美日韓三方正開始研究相關技術層面。飛彈防禦的難處在於地球是圓的，水平線以下是雷達電波死角。

日韓現有的雷達各有不足之處。日方雷達在飛彈上升至一定高度時，就無法偵察；韓方的則在飛彈落在日本近海和太平洋等處時，有時無法追蹤。因此日韓公布的北韓射彈數量、最大飛行高度與飛行距離等情資會不一致。由於在美日同盟及美韓同盟下，駐日美軍和日本自衛隊、駐韓美軍與韓軍的雷達系統已對接，故能夠立即共享北韓射彈情資。

日韓現行做法係依據雙邊「軍事情報保護協定」（GSOMIA），在「事後」才交換北韓射彈相關情資。對日方而言，南韓距離北韓較近，而北韓若瞄準日本射彈，一般約十分鐘會飛到日本，因此即時共享情資能讓自衛隊「神盾艦」雷達和陸基雷達儘快掌握飛彈飛行參數，提升捕捉或攔截飛彈的可靠性。日本政府亦更能爭取發布「全國瞬時警報系統」（J-Alert）的寶貴時間。

日本防衛省相關人士坦言，自衛隊神盾艦目前是根據美軍預警衛星取得的北韓飛彈發射地點及方位、速度等情資，將艦上雷達朝向固定空域，但是有時無法馬上發現。

不過，日韓間源於二戰期間「慰安婦」與朝鮮半島工人遭強徵等歷史問題，使日韓缺乏互信。相關人士說，技術問題沒那麼難，難在政治層面，端賴美方居間強力撮合。惟報導亦提到，日方部分雷達為國造，若情資毫無保留共享，雷達的技術性能恐因此外流。

此外，北韓領導人金正恩12月31日在勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議表示，要成倍增加核彈持有量，並加快新型洲際飛彈研發，及爭取最短時間內發射首顆軍用偵察衛星。南韓總統尹錫悅1日上午前往首爾龍山總統府地下掩體的國家危機管理中心，指示全軍指揮官嚴陣以待，應對北韓挑釁。北韓1日凌晨還向朝鮮半島東部海域發射一枚短程彈道飛彈，是前一天發射三枚彈道飛彈後，不到24小時再度採取行動。