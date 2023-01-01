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義媒：總理梅洛尼欲訪中國及烏克蘭 2023是關鍵的一年

中央社／羅馬2日專電
義大利總理梅洛尼透過社群媒體向民眾祝賀新年。（路透）
義大利總理梅洛尼透過社群媒體向民眾祝賀新年。（路透）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）透過社群媒體向民眾祝賀新年，她呼籲民眾相信她帶領政府振興義大利。義媒報導，2023年將是梅洛尼所領導的政府相當重要的一年，從國內地方選舉到國際關係處理與應對，今年充滿挑戰。

「安莎國家通訊社」（ANSA）1日報導，義大利總理梅洛尼透過社群媒體向所有義大利人進行祝賀，祝願所有義大利人在2023年充滿自豪與樂觀。

她表示，今年政府將會盡力復興這個國家，讓它重新站起來，因為政府還可以做更多的事。同時也希望國民相信她，共同努力，一起振興這個國家。

「蟻報」（Le Formiche）報導，2023年將是梅洛尼所領導的政府相當重要的一年，也是義大利關鍵的一年。從2月拉齊奧（Lazio）和倫巴底（Lombardy）的地方大選，到義大利與俄羅斯的關係以及與中國的關係，2023年將充滿挑戰。

梅洛尼表示，她想在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭週年紀念日之前，前往基輔，因為她認為這是「為和平採取主動行動」的日期。

近日她與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通了電話，並討論如何幫助烏克蘭加強空中防禦系統，以及烏克蘭和平方案進程等議題。梅洛尼告訴澤倫斯基，義大利已準備好烏克蘭和平方案的進程，她也呼籲澤倫斯基訪問羅馬。

除了烏克蘭之行，梅洛尼還可能接受習近平的邀請，訪問中國。然而在2023年底前，梅洛尼政府需決定是否要與中國續簽一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），這項備忘錄以5年為期，如果兩方不採取任何動作，效期就會自動在2024年3月延續。如果義大利傾向不續約，羅馬也必須對北京的反應進行準備。

另外，未來義大利與俄羅斯的關係不可避免地取決於烏克蘭戰爭。與中國的關係似乎也需要根據北京對台灣的活動進行重新定義與思考。

義大利 梅洛尼 烏克蘭

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