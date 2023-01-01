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巴黎元旦升旗 吳志中以台灣成功故事共勉

中央社／巴黎1日專電
駐法國代表處1月1日上午在代表處中庭舉辦元旦升旗典禮。（取材自駐法國代表處）
駐法國代表處1月1日上午在代表處中庭舉辦元旦升旗典禮。（取材自駐法國代表處）

台灣駐法國代表處今天舉辦元旦升旗典禮，近百名參與者共同迎接2023年。駐法代表吳志中致詞表示，去年台灣與台法關係都有長足進展，台灣對法國社會而言不再陌生，而是成功故事的代名詞。

駐法國代表處1月1日上午10時在代表處中庭舉辦慶祝中華民國112年元旦升旗典禮，吳志中率代表處人員、約40位旅法僑胞及20位留學生一同參與元旦升旗活動。

吳志中致詞時說，很高興再度看到來賓面帶笑容，「沒有戴口罩前來參加2023年元旦升旗典禮，是我們恢復正常生活的一個開始」，並期許新的一年可以很快找回過去正常的生活方式，迎向新未來。

吳志中說，台灣2022年試著面對許多困難的挑戰，也得到不錯的成果。

總統蔡英文登上「經濟學人」（The Economist）週刊新出版的「2023大趨勢」封面，凸顯台灣這一年的成績，經濟學人認為中國由於無法有效處理所面臨的困難，將永遠無法超越美國成為世界第一強國。

相反的，台灣2022年國內生產毛額（GDP）超越8,000億美元，成為世界第21大經濟強權，超越瑞士，接近土耳其，也達到將近法國1/3的經濟規模。台灣人均國內生產毛額也在去年一舉超越韓國與日本，達到3萬5,000美元。與歐洲國家相比，是第一次超越義大利，且與西班牙及葡萄牙的距離越拉越大。

除經濟實力外，台灣的民主制度更成為典範。台灣的民主成熟度排名世界第8名，超過法國的22名，日本17名以及中國148名。這個成果讓台灣成為亞洲民主最成熟的國家，也是華人社會另一個選擇與典範。

吳志中致詞時進一步表示，台灣與法國雙邊關係在2022年有極為重要的發展。

法國去年正式接待立法院長游錫堃與監察院長陳菊來訪，此外，文化部長李永得，故宮博物院長吳密察，中央研究院長廖俊智，國科會主委吳政忠皆受邀訪法。

法國在過去一年也派了4個國會訪問團前往台灣，為歐洲國家中最多。

中國8月進行大規模軍事演習之後，法國更是歐洲第一個派遣國會訪問團前往台灣表達支持的國家。除此之外，法國政府也在所發表的印太戰略裡，首度將台灣視為重要的區域夥伴，並數度公開表示重視台灣海峽和平。

在台灣的能見度方面，吳志中表示去年在很短的時間被國際媒體正式訪問近30次，網路影片的收視率超過百萬次。

吳志中說：「台灣不再是一個陌生的國家，而是一個成功故事，是具有韌性的國家。中國2022年近2000次軍事騷擾無法摧毀我們身為人類追求自由、民主、和平的勇氣與決心」。

致詞後，吳志中代表僑務委員會委員長童振源頒發新、續聘共計18位僑務榮譽職人員聘書。

中華民國國旗在參與者的歌聲與注視中冉冉上升。會後代表處準備煎包、水餃、煎餃、米粉、油條、熱豆漿等台式早餐，讓僑胞在溫暖的情誼與美食中開啟2023年的第一天。

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