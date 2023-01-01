金正恩下令大量製造戰術核武 除夕元旦都射彈將核試？

北韓2002年最後一天向東海（日本海）發射三枚短程彈道飛彈。（Getty Images）

路透報導，北韓 官方朝中社當地時間1月1日說，北韓領導人金正恩下令發展新型洲際彈道飛彈 (ICBM)，並大規模生產戰術核武，以對抗來自美國與南韓 的威脅。此外，北韓1日凌晨發射1枚短程彈道飛彈；北韓前一天才剛發射3枚短程彈道飛彈，不到24小時，又再度發射。

韓聯社引述朝中社報導，金正恩表示，北韓需全力生產武器，以壓倒美國和南韓。他表示，「南韓毫無疑問已成為明顯的敵人，因此大量生產戰術核武很重要且必要，需依幾何級數增加核彈頭數量」。

金正恩是在朝鮮勞動黨前一天結束的全體會議上發表談話。這次會議為北韓新的一年制定主要政策方針。朝中社說，「他（金正恩）提出發展具有快速核反擊能力這個基本使命的另一個洲際彈道飛彈系統的任務。」

另外，韓聯社報導，南韓軍方表示，北韓1日凌晨2時50分左右再度向朝鮮半島東部海域發射1枚短程彈道飛彈。路透報導，這是北韓2022年數量空前飛彈測試後的最新一起試射，在外界推測北韓可能將第7度測試核武時，平壤當局持續發展武器。

美國有線電視新聞網（CNN）引述南韓合同參謀本部表示，北韓12月31日上午8時左右才發射3枚短程彈道飛彈，外界推測，此舉旨在反制南韓國防部30日宣布成功試射一枚固態燃料火箭，南韓試射當天沒有預先宣布，一度引起民眾恐慌，懷疑是出現不明飛行物（UFO），或是北韓發射飛彈。

紐約時報指出，北韓在2022年全年試射彈道、巡弋等各類飛彈約92枚，是他執政10年來最多的一年，尤其是近幾個月，他加大挑釁力道，以表達不滿美日韓在該地區進行聯合軍演。另據CNN計算，北韓去年有37天發動飛彈試射。2020年北韓一共不過試射4次，2021年次數較前1年翻倍；到2022年北韓飛彈試射數量創新高，甚至有單日試射23枚的記錄，專家警告如此頻繁試射後平壤恐將恢復核試。