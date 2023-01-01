針對中朝 日研3000km長程飛彈

日媒稱日本政府正準備研發射程可達北韓全境與中國部分地區的長程飛彈。圖為日本航空自衛隊2018年在東京附近橫田基地的地對空飛彈發射系統。（路透）

共同社31日引述消息人士稱，日本 防衛省就保有針對敵方基地的「反擊能力」，正策畫研發射程達2000至3000公里的長程飛彈，當中包括研製被稱為「島嶼防衛用高速滑空彈」改良型的2000公里射程飛彈，目標是在2030年代陸續裝配。

其中首輪率先將在2026年配備「12式地對艦飛彈」的改良型號，該款飛彈目前射程可達約1000公里。隨後再分兩階段配備更多長程飛彈。報導指如實現將加強軍事競賽憂慮，且可能再次引發不符「專守防衛」理念的爭議。

日本政府計畫在2030年代初期以前部署一種射程2000公里的飛彈，以及在2035年之際部署一種射程3000公里、可達北韓 任何地方與中國部分地區的高超音速（hypersonic）飛彈。

此外，為預防被「台灣有事」波及，防衛省正推動在沖繩及九州，將當地陸上自衛隊與海上自衛隊4處設施的司令部地下化，計畫在2028年度前完成。另計畫在2029年前，使沖繩、九州、北海道和東京的5座航空自衛隊基地能夠防護電磁脈衝（EMP）攻擊。

針對據稱中國及北韓研發中的電磁脈衝攻擊，若在日本上空核爆，產生的強力電磁波將使所有電子機器陷入癱瘓。使戰管雷達無法使用，戰鬥機就無法起降，因此預定裝設防護裝置「濾波器」。據報導，將從空自在北海道「千歲基地」、東京都「府中基地」、九州福岡縣「築城基地」、宮崎縣「新田原基地」與那霸基地開始裝設。