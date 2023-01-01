針對中朝 日研3000km長程飛彈
共同社31日引述消息人士稱，日本防衛省就保有針對敵方基地的「反擊能力」，正策畫研發射程達2000至3000公里的長程飛彈，當中包括研製被稱為「島嶼防衛用高速滑空彈」改良型的2000公里射程飛彈，目標是在2030年代陸續裝配。
其中首輪率先將在2026年配備「12式地對艦飛彈」的改良型號，該款飛彈目前射程可達約1000公里。隨後再分兩階段配備更多長程飛彈。報導指如實現將加強軍事競賽憂慮，且可能再次引發不符「專守防衛」理念的爭議。
日本政府計畫在2030年代初期以前部署一種射程2000公里的飛彈，以及在2035年之際部署一種射程3000公里、可達北韓任何地方與中國部分地區的高超音速（hypersonic）飛彈。
此外，為預防被「台灣有事」波及，防衛省正推動在沖繩及九州，將當地陸上自衛隊與海上自衛隊4處設施的司令部地下化，計畫在2028年度前完成。另計畫在2029年前，使沖繩、九州、北海道和東京的5座航空自衛隊基地能夠防護電磁脈衝（EMP）攻擊。
針對據稱中國及北韓研發中的電磁脈衝攻擊，若在日本上空核爆，產生的強力電磁波將使所有電子機器陷入癱瘓。使戰管雷達無法使用，戰鬥機就無法起降，因此預定裝設防護裝置「濾波器」。據報導，將從空自在北海道「千歲基地」、東京都「府中基地」、九州福岡縣「築城基地」、宮崎縣「新田原基地」與那霸基地開始裝設。
至於供居民避難的收容所，則計畫優先維修在日本距離台灣最近的沖繩「先島群島」（包括宮古群島、8重山群島和釣魚台列嶼）避難所，特別石垣島與日本距台灣最近的與那國島。
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