防「台灣有事」日沖繩與九州軍事設施地下化

美軍F-16戰鬥機和日本航空自衛隊F-15戰機進行空中聯訓。（美聯社）

為預防被「台灣有事」波及，日本 防衛省正著手將自衛隊的部分重要軍事設施「地下化」，尤其是鄰近台灣的沖繩縣和九州地方。

日本讀賣新聞31日報導，防衛省正推動在沖繩及九州，將當地陸上自衛隊與海上自衛隊4處設施的司令部地下化，計劃在2028年度前完成。另計劃在2029年前，使沖繩、九州、北海道和東京的5座航空自衛隊基地能夠防護電磁脈衝（EMP）攻擊。

至於供居民避難的收容所，則計劃優先維修在日本距離台灣最近的沖繩「先島群島」（包括宮古群島、八重山群島和釣魚台 列嶼）避難所，特別石垣島與日本距台灣最近的與那國島。

讀賣引述至少2名日本政府相關人士報導，前述措施係考量到「台灣有事」等突發狀況，旨在提高自衛隊設施對敵方攻擊的防護能力。

自衛隊司令部與基地，均屬調派和指揮部隊及艦艇的重要軍事據點，故防衛省認為，必須在遭受敵方攻擊時，依然能維持運作。尤其是沖繩島那霸市及與那國島，在中國加強施壓台灣時，將是日本首當其衝的地方。

針對據稱中國及北韓研發中的電磁脈衝攻擊，若在日本上空核爆，產生的強力電磁波將使所有電子機器陷入癱瘓。使戰管雷達無法使用，戰鬥機就無法起降，因此預定裝設防護裝置「濾波器」。據報導，將從空自在北海道「千歲基地」、東京都「府中基地」、九州福岡縣「築城基地」、宮崎縣「新田原基地」與那霸基地開始裝設。

相關經費依據16日內閣會議決議的日本新版「國家安保戰略」，做為使日本防衛力脫胎換骨的一環，載明將使「主要的防衛設施強韌化」，包括上述地下化所需經費等在內，在2023年度初始預算 中，將編列約364億日圓（約2.7億美元）預算。