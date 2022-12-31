我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

李鍾碩IU認戀 網爆9月「他去聽她的演唱會」低調挺女友

對「臨時總統」能力失去信心 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多遭罷黜

編譯周辰陽／即時報導
委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多，攝於30日。（Getty Images）
委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多，攝於30日。（Getty Images）

路透報導，委內瑞拉反對派掌控的全國代表大會（National Assembly）30日投票通過解除臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的職務與解散他的政府，同時任命一個委員會管理委國的海外資產。

瓜伊多自2019年起就一直是派系林立的委內瑞拉反對派公共形象，當時他引用憲法出任臨時總統，獲得了視委國總統馬杜羅2018年連任為舞弊而拒絕承認的美國與其他政府支持。不過，馬杜羅迄今依然控制著安全部隊在內的幾乎全部委國機構，瓜伊多的臨時政府雖然掌管了一些海外資產與營運許多使館，但支持度已經減弱。

據報導，反對派民代試著在預定2024年舉行的總統選舉之前建立統一戰線。4個主要反對派團體中，有3個支持推翻瓜伊多與成立5人委員會管理海外資產，僅瓜伊多自己的Voluntad Popular黨不支持，兩個提案的表決結果均為72票贊成、29票反對與8票棄權。

支持此舉的人士稱反對派對海外資產的控制沒有危險，解散政府對選前團結有其必要。瓜伊多則是敦促民代找人取代他，而不是解散臨時政府。

紐約時報指出，瓜伊多未能鞏固民意支持，反對派則呈現分裂。這個決定明確顯示，反對派成員對瓜伊多達成推翻馬杜羅集權政府與恢復民主等目標的能力失去信心，對堅定支持瓜伊多的美國也是一個打擊。但美國國家安全會議的發言人表示，美國將繼續支持委內瑞拉反對派、全國代表大會與「無論採取何種形式」的臨時政府。

紐約時報 投票

上一則

日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓

下一則

防「台灣有事」日沖繩與九州軍事設施地下化

延伸閱讀

川普鑽漏洞避稅 曾被問有無繳稅？辯稱「我很聰明」

川普鑽漏洞避稅 曾被問有無繳稅？辯稱「我很聰明」
川普稅表公布／貸款子女掩飾贈與？引發多項質疑

川普稅表公布／貸款子女掩飾贈與？引發多項質疑
川普稅表公布／共和黨報復 擬公布工會領袖、大法官稅表

川普稅表公布／共和黨報復 擬公布工會領袖、大法官稅表
台灣兵役延長沒有美方壓力？美前防長打臉蔡英文

台灣兵役延長沒有美方壓力？美前防長打臉蔡英文

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全
報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅