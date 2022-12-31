對「臨時總統」能力失去信心 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多遭罷黜

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多，攝於30日。（Getty Images）

路透報導，委內瑞拉反對派掌控的全國代表大會（National Assembly）30日投票 通過解除臨時總統瓜伊多（Juan Guaido）的職務與解散他的政府，同時任命一個委員會管理委國的海外資產。

瓜伊多自2019年起就一直是派系林立的委內瑞拉反對派公共形象，當時他引用憲法出任臨時總統，獲得了視委國總統馬杜羅2018年連任為舞弊而拒絕承認的美國與其他政府支持。不過，馬杜羅迄今依然控制著安全部隊在內的幾乎全部委國機構，瓜伊多的臨時政府雖然掌管了一些海外資產與營運許多使館，但支持度已經減弱。

據報導，反對派民代試著在預定2024年舉行的總統選舉之前建立統一戰線。4個主要反對派團體中，有3個支持推翻瓜伊多與成立5人委員會管理海外資產，僅瓜伊多自己的Voluntad Popular黨不支持，兩個提案的表決結果均為72票贊成、29票反對與8票棄權。

支持此舉的人士稱反對派對海外資產的控制沒有危險，解散政府對選前團結有其必要。瓜伊多則是敦促民代找人取代他，而不是解散臨時政府。

紐約時報 指出，瓜伊多未能鞏固民意支持，反對派則呈現分裂。這個決定明確顯示，反對派成員對瓜伊多達成推翻馬杜羅集權政府與恢復民主等目標的能力失去信心，對堅定支持瓜伊多的美國也是一個打擊。但美國國家安全會議的發言人表示，美國將繼續支持委內瑞拉反對派、全國代表大會與「無論採取何種形式」的臨時政府。