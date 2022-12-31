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李明博特赦後 下車「一跛一跛」向國民致歉

編譯中心／綜合30日電
南韓前總統李明博獲得特赦，於12月30日離開首爾大學醫院。（歐新社）
南韓前總統李明博獲得特赦，於12月30日離開首爾大學醫院。（歐新社）

南韓總統尹錫悅新年特赦獲得赦免和復權的前總統李明博，30日自首爾大學醫院出院返家，並對自己給國民帶來擔憂深表歉意。

李明博當天從首爾大學醫院出院，先去曾長期前往的狎鷗亭希望教會後，下午2時許抵達首爾江南區論峴洞的私邸後接受記者採訪。李明博從黑色座車下車後，雖然行動不便，仍從輪椅上起身一跛一跛地行走，並一一向支持者握手致意。而南韓政黨國民力量的常任顧問與親李派議員們，也和支持者一同在李明博家門口等候。

李明博受訪時表示，首先要向造成鄰居困擾表達歉意，此外也對於讓國民們擔憂，感到非常抱歉。他說，這五年來許多人，尤其是年輕人給予聲援，想藉此向他們表示感謝。

韓聯社報導，李明博說，國民們去年過得非常辛苦。他表示，要想讓南韓在新年裡最先克服全球性危機，全體國民應當團結一心共克時艱；需要大家凝聚力量，讓南韓將作為正義公正的自由民主主義國家，再次通過經濟繁榮增進全體國民，尤其是平民階層福利，讓他們找到工作。

而就獲赦感想，李明博表示目前沒有更多的話要說。

李明博於2020年10月因貪汙受賄終審獲刑17年，並處罰金180億韓元（約1427.8萬美元），追繳贓款35億韓元（約277.6萬美元）。他在入監一年八個月後因健康問題暫停服刑，本月28日正式獲特赦、復權。

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