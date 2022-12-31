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印度咳嗽糖漿奪命？烏茲別克19兒童死亡 最小才1歲

編譯陳曉慈／綜合30日電
印度馬利永生技（Marion Biotech）製藥廠製造的咳嗽糖漿疑似導致烏茲別克19名兒童身亡，印度政府29日下令該藥廠暫停所有製藥作業，並已展開調查。（Getty Images）
印度馬利永生技（Marion Biotech）製藥廠製造的咳嗽糖漿疑似導致烏茲別克19名兒童身亡，印度政府29日下令該藥廠暫停所有製藥作業，並已展開調查。（Getty Images）

印度馬利永生技（Marion Biotech）製藥廠製造的咳嗽糖漿疑似導致烏茲別克19名兒童身亡，印度政府29日下令該藥廠暫停所有製藥作業，並已展開調查。

中央社引述法新社報導，印度衛生部長曼達維亞30日在推特發文：「馬利永生技諾伊達製藥廠29日晚間已經暫停所有製藥作業，調查正持續進行中。」

馬利永生技法務主任哈里斯（Hasan Harris）告訴亞洲國際新聞（ANI news）：「製藥廠正在接受調查，所有製藥程序都已經暫停。」

根據路透，有媒體指出調查人員發現其中一座馬利永生技製藥廠的製藥程序疑似多處違反製藥規範。馬利永生技與印度衛生部尚未對此回應。

烏茲別克衛生部近日表示，烏茲別克第2大城撒馬罕至少18名孩童因服用馬利永生技製造的Dok-1 Max感冒糖漿身亡。烏茲別克媒體29日報導，國內出現第19名受害者身亡，年僅1歲。烏茲別克衛生部化驗後發現，Dok-1 Max感冒糖漿內含有高於兒童標準劑量的乙二醇。

烏茲別克政府已對馬利永生技中亞地區代表提出法律訴訟，並命令國內藥房下架Dok-1 Max藥丸與糖漿。烏茲別克新聞網站「每日郵報」（uzdaily.uz）30日報導，國內已暫時停售所有馬利永生技製造的藥物。

烏茲別克兒童糖漿事件爆發前，甘比亞與印度今年也出現類似案例。至少70名甘比亞兒童在服用印度仕女藥廠製造的咳嗽感冒糖漿後，急性腎衰竭身亡。印尼衛生部官員10月表示，印度今年已有74名兒童死於急性腎衰竭。

印度素有「世界藥房」的名號，如今的製藥出口量已是十年前的雙倍，去年度獲利近245億美元。

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