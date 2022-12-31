冬季風暴橫掃 加拿大湖濱社區第一排變「冰城」
福斯新聞與路透29日報導，大規模冬季風暴在聖誕節周末橫掃了美國各州與加拿大，紐約州水牛城附近一處加國湖濱社區沿岸的房屋如同完全凍結，無人機錄下影像與攝影師拍得照片都可見到景象極為驚人，就像變成宛如童話般的「冰城」。
這處湖濱社區是加拿大安大略省伊利堡（Fort Erie）的水晶灘（Crystal Beach），影像可見到冬季風暴吹起的風將湖水打上岸後，湖濱第一排的房屋就被一層冰封住，如同出現了一道冰造外牆。
My dads places in Crystal Beach after the winter storm pic.twitter.com/BnntAihoMz— Bat Boy Slim (@TerjeOliver) 2022年12月26日
據報導，伊利湖（Lake Erie）沿岸的兩層樓房屋從地面直到屋頂都被冰覆蓋。已在當地住了18年的男子唐（Don）告訴CityNews，「看看這景象，很漂亮，我不得不這樣說。但不幸的是，這造成很大的破壞」。
當地警方現在警告本地居民與外來遊客避開該區域，否則就會冒著被困住的風險。尼加拉地區警局（NRPS）28日在推特寫到，現在網路流傳著伊利堡與柯爾本港（Port Colborne）的冰封湖邊住宅照片，「問題在於，人們經仍有著厚厚積雪和封閉的道路前去觀看。我們有車被困，還有人走在不平安全的湖冰上」。
警方勸告民眾，「留在家中、保持安全」。報導則指出，紐約州西部與安大略的氣溫上升時，這些房屋預期將在本周末解凍。
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