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湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

編譯周辰陽／即時報導
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

福斯新聞與路透29日報導，大規模冬季風暴在聖誕節周末橫掃了美國各州與加拿大紐約州水牛城附近一處加國湖濱社區沿岸的房屋如同完全凍結，無人機錄下影像與攝影師拍得照片都可見到景象極為驚人，就像變成宛如童話般的「冰城」。

這處湖濱社區是加拿大安大略省伊利堡（Fort Erie）的水晶灘（Crystal Beach），影像可見到冬季風暴吹起的風將湖水打上岸後，湖濱第一排的房屋就被一層冰封住，如同出現了一道冰造外牆。

影片來源：聯合新聞網

據報導，伊利湖（Lake Erie）沿岸的兩層樓房屋從地面直到屋頂都被冰覆蓋。已在當地住了18年的男子唐（Don）告訴《CityNews》，「看看這景象，很漂亮，我不得不這樣說。但不幸的是，這造成很大的破壞」。

當地警方現在警告本地居民與外來遊客避開該區域，否則就會冒著自己被困住的風險。尼加拉地區警局（NRPS）28日在推特寫到，現在網路流傳著伊利堡與柯爾本港（Port Colborne）的冰封湖邊住宅照片，「問題在於，人們經仍有著厚厚積雪和封閉的道路前去觀看。我們有車被困，還有人走在不平安全的湖冰上」。

警方勸告民眾，「留在家中、保持安全」。報導則指出，紐約州西部與安大略的氣溫上升時，這些房屋預期將在本周末解凍。

因冬季風暴吹起的風將伊利湖的湖水打上岸，加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排房...
因冬季風暴吹起的風將伊利湖的湖水打上岸，加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排房屋就像被一層冰封住。（Getty Image）
大規模冬季風暴在聖誕節周末橫掃了美國各州與加拿大，紐約州水牛城附近一處加國湖濱社...
大規模冬季風暴在聖誕節周末橫掃了美國各州與加拿大，紐約州水牛城附近一處加國湖濱社區沿岸房屋外牆更完全凍結。（Getty Image）

紐約州 風暴 加拿大

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