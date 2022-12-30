罹難者從窗台往下跳 泰柬邊境賭場飯店惡火致19死

柬埔寨鑽石城賭場大飯店28日深夜發生大火，至少造成19死。（美聯社）

鄰近泰國邊境 的柬埔寨鑽石城賭場大飯店28日深夜發生大火，至少造成19死，飯店內其他人恐怕也凶多吉少。救難人員描述罹難者為避免遭大火吞噬，奮不顧身從窗台往下跳。

柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）資訊部門主任素克宏（Sek Sokhom）說：「我們檢視屍骸，目前確認有19人死亡。」他指出，由於搜救人員還有部分區域尚未搜索，死亡人數恐怕還將攀升。

希望不具名的泰國救援團體義德善堂（Ruamkatanyu Foundation）一名志工表示，他的小組在當地時間凌晨2時抵達，看到人們從失火的大樓往下跳。「我看到有人為了躲避濃煙從大樓裡頭跑出來」，還有很多人擠在屋頂逃生。「然後，我們看到有些人往下跳。」

在一則影片中，一名身分不明的男子坐在窗台上，後方的窗戶竄出濃煙；另有畫面顯示，一群人擠在窗台上等待救援，背後大火不斷逼近。

泰國外交部消息人士表示，他們正在與地方當局密切協調，將傷者轉送至泰國沙繳府（Sa Kaeo）的醫院，並稱「當局從泰國派出消防車，協助控制火勢」。

沙繳府當局稍後表示，超過50人被送到當地醫院救治，還有約60人在泰國醫院接受診治檢查後已經出院。