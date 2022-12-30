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韓高速路隧道大火 5死37傷

編譯中心／綜合29日電
車禍釀大火 韓高速路黑煙蔽日 南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道附近廿九日下午發生嚴重車禍事故，隨後引發隧道大火，現場濃煙和火光竄天，上百名消防人員在現場奮力救火。（路透）
車禍釀大火 韓高速路黑煙蔽日 南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道附近廿九日下午發生嚴重車禍事故，隨後引發隧道大火，現場濃煙和火光竄天，上百名消防人員在現場奮力救火。（路透）

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道29日發生大火，造成至少5死37傷，其中3人重傷，共45輛車遭到燒毀。車禍出事路段位於首爾南邊，高速公路連結仁川與城南市部分。警方和消防部門將共同調查更準確災損情況和起火原因。

事故發生在當地時間下午1時49分，一開始傳出是垃圾車與巴士相撞起火，後來又修正為垃圾車自撞或自燃，火勢很快延著隔音牆延燒數百公尺。垃圾車駕駛保住一命，反而是行經的第一輛車出現死者，5名罹難者分布在4輛車上。火勢在當地時間下午4時12分被撲滅。

失火的隔音隧道材質使用的是易燃的壓克力（PMMA）而非先進國家的標準鋼化玻璃，壓克力成本比鋼化玻璃便宜要許多，這座隔音隧道於2017年8月完工。壓克力因為透明且施工方便而獲青睞，燃點為攝氏280度，常用於隔音設備；另外常見的隔音材質PC（聚碳酸酯）燃點則為攝氏450度。

南韓全州市又石大學消防救災系教授孔河成指出：「壓克力比鋼化玻璃輕又便宜，所以實務上比較常被用來興建隔音牆或者隧道，缺點是比較易燃，釋放出的有毒氣體是木頭燃燒時的幾百倍」。

韓聯社指出，消防部門投入94輛消防車、219名消防員，還出動消防直升機參與滅火。

車禍釀大火 韓高速路黑煙蔽日 南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音...
車禍釀大火 韓高速路黑煙蔽日 南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的北義王高架橋隔音隧道附近廿九日下午發生嚴重車禍事故，隨後引發隧道大火，現場濃煙和火光竄天（圖），上百名消防人員在現場奮力救火。（歐新社）

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