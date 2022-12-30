北韓無人機入侵 尹錫悅不忍了：加倍奉還擊落它們

南韓官兵29日進行針對無人機的防空訓練。(Getty Images)

5架北韓 無人機26日入侵南韓 領空，南韓總統尹錫悅對此下令「加倍奉還」，以牙還牙擊落這些侵門踏戶的北韓無人機。然而，南韓至今仍無法擊落任何一架。

北韓無人機侵犯南韓領土，尹錫悅為此震怒，南韓軍方29日實施模擬偵查和擊落無人機的防空訓練。南韓軍方設想無人機入侵時，為免在住宅區殃及平民，因此不會對在首爾上空的無人機開火，並與飛機及地面部隊搭配。

尹錫悅29日視察南韓研發無人機及其攔截系統的國防科學研究所時表示，完全無法容忍北韓此舉，應該要叫朝方知道如此挑釁將付出「嚴重代價」。

據韓聯社報導，尹錫悅警告，「對於侵犯我們自由的行為，只有堅定的懲戒和報復才能遏制挑釁，無論對方擁核或任何大規模殺傷性武器，都要向經常發出挑釁的人傳達明確訊息，絕不能害怕或猶豫。」

尹錫悅指出，除了針對北韓無人機，還要重新研究侵犯南韓領空的所有飛行物體的整體應對體系，迅速改善不足之處，另外為了應對意圖強化不對稱戰力的北韓，也有必要全面重新研究戰力強化計畫，「為了和平，必須做好壓倒性優勢的戰爭準備。」

同日出席活動的軍方高層有國防部 長李鐘燮、陸海空軍的參謀總長與海軍陸戰隊司令官。政府官員則有防衛事業廳長嚴東煥、國家安保室長金聖翰、安保室次長等人。