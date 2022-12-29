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倫敦跨年夜煙火秀 疫情後首次完全恢復

中央社／倫敦30日專電
圖為著名地標比卡迪里廣場一帶的攝政街一景。（中央社）
圖為著名地標比卡迪里廣場一帶的攝政街一景。（中央社）

倫敦跨年夜煙火秀在受疫情影響連續兩年取消後，今年首度完全恢復，10萬張觀賞票券已於本月初完售。儘管面臨能源價格上漲等成本壓力，倫敦的聖誕和新年節慶氛圍未受嚴重影響。

受限於COVID-19疫情及防疫措施，倫敦在2020及2021年皆未按往例舉行備受矚目、售票供民眾現場觀賞的跨年夜煙火秀，取而代之的是在英國廣播公司（BBC）播放的燈光、煙火和空拍秀。去年倫敦市政府更在聖誕和新年假期期間透過手機簡訊等加強宣傳，呼籲民眾儘快施打COVID-19疫苗加強劑，以利加速疫後復甦進程。

今年，跨年夜煙火秀全面恢復，10萬張現場觀賞票券分兩階段、每一階段各5萬張分別在10月和12月釋出，每張票價15英鎊，短短數小時內即完售。

時尚精品與設計師品牌林立的倫敦卡納比街（Carnaby Street）聖誕新年燈...
時尚精品與設計師品牌林立的倫敦卡納比街（Carnaby Street）聖誕新年燈飾活潑多元，傳達希望與對美好生活的禮讚，且搭配鄰近店家營業項目，吸引許多人潮。（中央社）

跨年夜煙火秀將在泰晤士河沿岸的「倫敦眼」（London Eye）摩天輪一帶施放，共計有6個持票進入的觀賞區、9個觀賞點都鄰近泰晤士河，包括西敏橋（Westminster Bridge）、國會廣場（Parliament Square）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）等。

距離「倫敦眼」不遠處、國會大廈塔樓上的「大笨鐘」（Big Ben）將隨著跨年倒數敲響迎向2023年的鐘聲。

根據倫敦市政府的資料，跨年夜煙火秀自2014年起採售票制，以確保公共安全和活動品質。今年的煙火秀同樣可透過BBC One頻道收看轉播。

除了煙火秀，倫敦市區街道與店家的聖誕新年燈飾也十分可觀；儘管有能源成本、物價上漲等壓力，今年的燈飾設計與規模可謂更勝去年。

圖為倫敦時尚精品店林立的卡納比街（Carnaby Street）及聖誕燈飾。（中...
圖為倫敦時尚精品店林立的卡納比街（Carnaby Street）及聖誕燈飾。（中央社）

此外，根據零售消費活動調查分析公司Springboard的資料，本月26日中午時段各商家的造訪人次較去年同一時間增長50%，顯示「與病毒共存」政策為零售市場增添成長動力。不過，相較於疫情在2019年大規模蔓延前的買氣，今年的數據依然下滑至少25%。

在英國等大英國協國家，聖誕節隔一天的12月26日是「節禮日」（Boxing Day），是許多人撿便宜、搶購折扣商品的好時機，店家紛紛推出促銷活動。近年英國零售業也導入美國在11月底感恩節後、12月聖誕節前的「黑色星期五」（Black Friday）送禮購物旺季促銷。

Springboard的數據顯示，相較於2019年，英國今年的聖誕節前各零售商店造訪人次下降約12%。 

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