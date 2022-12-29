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強暴犯「願娶受害者」獲當庭開釋 人權運動者強烈不滿

編譯陳曉慈／即時報導
在巴基斯坦，女性常被視為次等公民，強暴案難以定罪。照片為巴基斯坦婦女示意圖。（美聯社）
在巴基斯坦，女性常被視為次等公民，強暴案難以定罪。照片為巴基斯坦婦女示意圖。（美聯社）

巴基斯坦一名男性強暴犯的律師28日表示，經該國族長會議（jirga）斡旋，犯人「願意」娶受害人為妻，因此獲得巴基斯坦法庭開釋。裁決引發人權運動者不滿，指控這將合法化針對女性的性暴力行為。

可汗（Dawlat Khan）是一名25歲的男子。今年稍早，巴基斯坦一名聾人女性未婚產子，基因鑑定結果顯示可汗為孩子的親生父親，可汗即遭強暴罪逮捕。巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）布內區（Buner）地方法院5月判處可汗終身監禁。

然而本月26日，一份可汗與被害人家庭的和解書得到白夏瓦高等法院認可，可汗獲釋出獄。他的律師阿里（Amjad Ali）告訴法新社記者，可汗與受害者是同一家族的遠親。阿里表示，在當地族長會議調停下，雙方家庭達成共識，決定和解。

在巴基斯坦，女性常被視為次等公民，強暴案難以定罪是眾所皆知的事。當地非政府組織「女性法律援助中心」（Asma Jahangir Legal Aid Cell）資料顯示，強暴案在法庭上的定罪率不到3%。

根據法新社，遭強暴在巴基斯坦社會價值中是可恥的，因此該國強暴案極少遭舉發。此外，調查過程中的失誤、漏洞百出的起訴程序與庭外和解盛行，皆導致了極低的定罪率。

同為律師和人權工作者的馬薩里哈齊（Imaan Zainab Mazari-Hazir）表示，白夏瓦法庭的裁定等於認同強暴，並擔心這將鼓勵強暴犯，助長強暴心態。

巴基斯坦人權協會（Human Rights Commission of Pakistan）表示對裁定感到「震驚」。協會在推特上發文，表示「強暴罪不是微弱的婚姻『妥協』可以解決的」。

巴基斯坦的族長會議由各地區年長者組成，經常見於巴基斯坦郊區。族長會議的決定雖沒有法律效力，卻經常可以繞過司法體制。

推特

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