烏克蘭全境響起空襲警報 官方稱「俄軍發射超過120枚飛彈」

BBC報導,俄羅斯 29日鎖定烏克蘭 主要城市發動了新一輪的飛彈攻擊,烏國全境早上都響起了空襲警報。

烏克蘭總統顧問波多利雅科(Mykhailo Podolyak)推文表示,俄軍朝著平民跟民用基礎設施發射了超過120枚飛彈。首都基輔的市長克里契科(Vitali Klitschko)則說,爆炸發生之後至少3人被送往醫院,其中包括一名14歲少女。

另一位烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇(Oleksiy Arestovych)敦促民眾進入避難所,並稱烏國防空系統正在運作中。

據悉,哈爾科夫、敖德薩、利沃夫與日托米爾等州的城市也都聽到了爆炸聲響。烏克蘭空軍則說,俄羅斯正在「用空射與海基巡弋飛彈從不同方向」攻擊烏克蘭,並指一些自殺無人機也被派上用場。

29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations.