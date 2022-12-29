烏克蘭全境響起空襲警報 官方稱「俄軍發射超過120枚飛彈」
BBC報導，俄羅斯29日鎖定烏克蘭主要城市發動了新一輪的飛彈攻擊，烏國全境早上都響起了空襲警報。
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）推文表示，俄軍朝著平民跟民用基礎設施發射了超過120枚飛彈。首都基輔的市長克里契科（Vitali Klitschko）則說，爆炸發生之後至少3人被送往醫院，其中包括一名14歲少女。
另一位烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）敦促民眾進入避難所，並稱烏國防空系統正在運作中。
據悉，哈爾科夫、敖德薩、利沃夫與日托米爾等州的城市也都聽到了爆炸聲響。烏克蘭空軍則說，俄羅斯正在「用空射與海基巡弋飛彈從不同方向」攻擊烏克蘭，並指一些自殺無人機也被派上用場。
29.12.22. 120+ missiles over 🇺🇦 launched by the "evil Russian world" to destroy critical infrastructure & kill civilians en masse. We’re waiting for further proposals from "peacekeepers" about "peaceful settlement", "security guarantees for RF" & undesirability of provocations.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 29, 2022
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