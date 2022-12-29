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澳洲一家五口出致命車禍後父母雙亡 5歲女孩救了1歲弟弟一命

編譯周辰陽／即時報導
澳洲西澳省一處鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，在一家五口中，身為父母的戴伊（左）與布拉多克（右）死亡，奇蹟般幸免於難的3名年幼孩子則受困超過2天。（照片翻攝：skynews.com.au）
澳洲西澳省一處鄉間偏遠地區聖誕節發生致命車禍，在一家五口中，身為父母的戴伊（左）與布拉多克（右）死亡，奇蹟般幸免於難的3名年幼孩子則受困超過2天。（照片翻攝：skynews.com.au）

澳洲媒體報導，澳洲西澳省一處鄉間偏遠地區日前發生了致命車禍，導致一家五口中的父母死亡，留下3名年幼孩子受困超過2天。但有親戚透露，所幸5歲的姊姊採取行動，救了最小的弟弟一命。

據Nine News與澳洲天空新聞的報導，西澳警察局在聲明表示，這家人的休旅車於27日早上在省會珀斯以東約280公里的康迪寧（Kondinin）被尋獲。從直升機空拍影像可見，這輛休旅車滾到了路旁樹下、車底朝天，玩具、衣服與育兒用品等行李散落一地。

警方表示，緊急勤務人員在現場宣布28歲的戴伊（Jake Day）與25歲的布拉多克（Cindy Braddock）死亡，3名孩子雖奇蹟般幸免於難，卻在灼熱的溫度下，跟身亡的雙親一起被困在車子，直到一位外出找人的親人尋獲他們為止。

報導指出，這一家五口在聖誕節當天凌晨1時左右離開珀斯東北約90公里的諾瑟姆（Northam），卻沒有及時趕到康迪寧家中的慶祝活動，家人在一天前向警方通報失蹤。親戚李德（Michael Read）受訪時表示，就他所知是5歲女孩在車內脫困，接著把最小的弟弟從兒童座椅上弄下來，從而挽救了他的性命。

李德表示，「如果不是因為5歲孩子解開了1歲孩子的汽車座椅帶扣，他今天就不會跟我們在一起了」，並指「她可能會好幾年都不知道」，還稱高溫加劇了孩子們受到的折磨。他說，「基本上，他們在攝氏30度的高溫下，被困在車子55個鐘頭，沒人知道他們經歷了什麼」。

據警方表示，3個孩子因嚴重脫水而送往醫院診治。據報他們身上傷勢不會危及性命，預期將在未來幾天內出院。有人在GoFundMe發起眾籌為孩子們募集資金，現已募得近6.5萬澳幣（約4.3萬美元），超過了原先設定的5萬澳幣目標。

報導指出，戴伊與布拉多克帶著小孩於聖誕節當天凌晨出發去參加家中的慶祝活動，卻沒有...
報導指出，戴伊與布拉多克帶著小孩於聖誕節當天凌晨出發去參加家中的慶祝活動，卻沒有及時趕到，家人隔天通報失蹤，最終於27日早上被發現出了致命車禍。（照片翻攝：skynews.com.au）

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