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通膨、病毒、戰火…2023全球市場5大憂

編譯劉忠勇／綜合28日電
分析師認為，阿根廷、土耳其貨幣危機蔓延，新興市場資產崩跌反映投資人信心潰散。圖為已關門的阿根廷首都布宜諾斯艾利斯房地產仲介商。（Getty Images）
分析師認為，阿根廷、土耳其貨幣危機蔓延，新興市場資產崩跌反映投資人信心潰散。圖為已關門的阿根廷首都布宜諾斯艾利斯房地產仲介商。（Getty Images）

全球股市2022年歷經十多年來最慘烈的一年，債市也遭逢本世紀僅見的崩跌，展望2023年，投資人不敢視一切為理所當然。固然有人看好央行明年將轉為降息、中國也將全面走出防疫管制，歐洲戰火也可能轉為平靜，但也有人仍不敢對可能再掀動盪的風險掉以輕心。以下是彭博整理可能為未來一年帶來更多麻煩的五種情境：

一、通膨牢而不退。First Eagle 投資管理公司全球價值團隊共同負責人 Matthew McLennan 說：「債市預期通膨會在一年內不偏不倚地的回到目標區間。」但他提醒，其中有薪資上揚的風險，像能源成本居高不下的供給面壓力，會繼續推升消費者物價。

如此一來，聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）就不太可能出現市場預期明年中開始的政策轉向。此外，還有高借貸成本引發經濟衰退的問題。

二、中國出狀況。中國股市已由10月谷底翻漲35%，反映市場看好大陸將全面自疫情解封。但在這種樂觀心情的背後，仍潛藏醫療系統不堪負荷以及景氣急轉直下的風險。

摩根大通證券全球市場策略師周奐彤（Marcella Chow）指出，中國感染率會上揚，且勢必會在農曆新年後達到高峰。

三、俄烏戰局惡化。日興資產管理公司首席全球策略師 John Vail 說：「如果戰況惡化或者NATO更直接介入衝突且加強制裁，就相當不利了。」他也說 ，若連帶制裁俄羅斯的貿易夥伴，尤其是印度和中國，對當前已岌岌可危的全球經濟將更加受限。

四、新興市場崩跌。多數投資人認為美元2023年走強之勢會趨緩，能源成本也下滑，新興市場將因此消除不小壓力。 不過，一旦通膨上揚，或者俄烏戰火加劇，都會讓新興市場陷於更不利形勢。

五、疫情再爆發。若新冠肺炎出現傳染力更強或更致命的病株，或者目前的變種病毒持續不退，都可能再度干擾供應鏈，進而引發通膨並拖累景氣成長 。

俄烏戰爭帶給全球能源成本乃至於通膨的衝擊仍不容小覷。(路透)
俄烏戰爭帶給全球能源成本乃至於通膨的衝擊仍不容小覷。(路透)

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