前教宗本篤十六世病重 方濟各祈福

羅馬天主教教宗方濟各（左）28日呼籲為病重的前教宗本篤十六世（右）祈禱。圖為2013年3月23日兩人在教宗夏宮岡多福堡祈禱。（Getty Images）

羅馬天主教教宗方濟各 28日在今年最後一場對信徒的演說中表示，95歲的前教宗本篤十六世「病得很重」，呼籲信徒為本篤十六世祈禱。梵蒂岡證實，本篤十六世健康狀況在數小時內突然惡化，教宗方濟各在演說結束後前往探望。

方濟各說：「我想請大家為本篤十六世舉行特別禱告，他默默地支持著教會，讓我們記住他，請求主安慰他，直至生命最後一刻。」不過教宗未提到本篤十六世詳細病情。

教廷發言人布魯尼說：「在過去幾小時裡，由於年事已高，本篤十六世情況有所惡化。目前情況仍在控制之中，醫生正持續監測。」

2005年4月19日，本篤十六世接替若望保祿二世成為教宗。2013年2月28日，當時85歲的他以老邁、身體狀況無法負荷重任為由卸任，成為近600年來首位在任內辭職的教宗。他卸任後一直住在梵蒂岡的修道院。

本篤十六世最後一次公開亮相是在本月1日，接見獲得以他命名獎項的神學家，當時看起來已十分虛弱。

他的退位也開創了兩位教宗共同生活在梵蒂岡圍牆內的史無前例情況。繼任的耶穌會成員方濟各喜歡進行巡牧，本篤十六世則被認為是個保守知識分子，兩人風格迥異。

他在出任梵蒂岡信理部部長期間被外界稱為「天主的洛威拿猛犬」（God's Rottweiler）。教廷紛亂多年而面臨諸多挑戰，他擔任教宗之後，似乎被天主教會不斷失去影響力、信眾離心離德的挑戰給擊倒。