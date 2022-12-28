金正恩暗示 明年持續進行密集武器測試

北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（美聯社）

北韓 官方朝中社28日報導，領導人金正恩 在執政勞動黨大會上宣布2023年新軍事目標，暗示北韓在新的一年將繼續進行密集的武器測試，緊張局勢恐將進一步升高。

報導說，金正恩在勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議擴大會議的第二天議程，提出朝鮮半島面臨「新的挑戰局勢」和更廣泛的政治格局。

金正恩為「抗敵鬥爭」設定方向，以及加強國防力量的目標，「為了應對政治局勢的各種變動，已提出2023年要全力追求加強自衛能力的新核心目標」。

朝中社報導並未提供這些目標的細節，但金正恩上述發言可能指明北韓將繼續加速軍事建設。

北韓今年共發射66枚彈道飛彈 ，數量創紀錄，其中有許多是根據2021年初勞動黨代表大會所制定的五年計畫，開發「最優先」戰略武器，包括戰術核武、新型洲際彈道飛彈、極音速飛彈、核動力潛艦和偵察衛星。

美國前外交官李維亞說，北韓現在自認是永久的核武強權，且無意與美國進行非核化會談。他說：「談到北韓威脅時，我們現在進入危險未知領域。北韓非核化的可能性已消失殆盡。」

北韓領導人過去都是在元旦談話發表重大政策，但近年來，金正恩在年底召開為期數天的勞動黨會議，宣布重大政策決定。

經濟是本屆大會重要議題，隨著國際制裁、新冠防疫封鎖措施以及自然災害帶來的衝擊，金正恩面臨的壓力正日益加劇。