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未擊落北韓無人機 南韓官員無奈：像大砲打蒼蠅

編譯中心／綜合27日電
北韓無人機12月26日侵入南韓領空，南韓軍方派出戰機嘗試擊落但未成功。圖為美韓10月舉行聯合軍演以因應北韓威脅。（取材自臉書）
北韓無人機12月26日侵入南韓領空，南韓軍方派出戰機嘗試擊落但未成功。圖為美韓10月舉行聯合軍演以因應北韓威脅。（取材自臉書）

北韓無人機日前侵入南韓領空，南韓軍方派出戰機嘗試擊落但未成功，為此大受批評。南韓總統辦公室高層官員坦言，無人機體積太小，不易識別也不易攻擊，好比「大砲打蒼蠅」，「某種程度能理解」。

中央社報導，北韓無人機26日侵入南韓領空超過5小時，其中1架無人機甚至飛至首爾北部地區，南韓軍方派出戰鬥機及攻擊直升機試圖擊落但未成功，所有無人機推測都已返回北韓。南韓軍方27日為此公開道歉，承認探測和打擊小型間諜無人機的能力有限。

韓聯社報導，南韓總統辦公室高層官員今天與媒體談及此事坦言，「一開始老實說有點鬱悶，但之後某種程度上也能理解」，說明無人機體積太小，無法使用雷達探測，必須用肉眼識別，加上在住宅區開槍可能影響一般民眾，無法輕易攻擊，「就像大砲打蒼蠅」。

但官員也指出，北韓偵查無人機拍到的照片可能比Google地球（Google Earth）還不清晰，「這樣要不選擇放棄（應對），要不就需要做出非常精密的系統來強化訓練」，官員說，南韓總統尹錫悅選擇了後者。

官員透露，尹錫悅在聽取軍方報告時斥責應對不力，隨後臨時修改國務會議開場致詞，指示盡早成立無人機部隊及部署隱形無人機等，除強化偵查能力，也能應用在因應北韓核武、生化武器攻擊上。

而在軍方剛發現1架無人機入侵時，尹錫悅也第一時間要求採取相應措施，「北韓派1架，我們就派2架、3架北上」，並大力要求必要時擊落北韓無人機。南韓軍方當時派出多架偵察機與無人機越過軍事分界線（MDL）拍攝北韓主要軍事設施，但北韓據稱未採取應對措施。

對於在野黨批評政府未就此召開國家安全會議（NSC），官員表示這次事件並非需要召開國家安全會議的狀況，說明這次無人機入侵時是由安保室長主持召開緊急安保狀況盤點會議，強調國家安保室長隨時接受總統指示，必要時會透過國防部長向合同參謀本部轉達。

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