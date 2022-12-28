助伊朗頭巾革命 馬斯克提供近百星鏈

SpaceX執行長馬斯克26日表示，已在伊朗正式啟用接近100組星鏈（Starlink）衛星。（美聯社）

太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克 26日表示，該公司目前在伊朗 已正式啟用接近100組星鏈（Starlink）衛星。三個月前，馬斯克推文表示，他將在伊朗啟用旗下公司衛星服務，當時伊朗爆發「頭巾革命」抗議活動，一些網友在推特請求馬斯克協助。

這位億萬富豪9月時表示，他將在伊朗啟用星鏈衛星，做為美國支持伊朗民眾提升網路自由、資訊自由流通行動的一環。

基於衛星的寬頻服務能協助伊朗民眾繞過政府的限制措施，使用網路與特定社群媒體 平台。

另據伊朗國營媒體報導，伊朗當局26日要求一架飛往杜拜的班機改道，禁止前國家足球隊隊長、傳奇名將達艾（Ali Daei）的妻女出境。達艾聲援國內反政府抗議的頭巾革命活動後，有關當局本月關閉他擁有的珠寶店與餐廳。