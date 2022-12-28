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新加坡打擊糖尿病 飲料分4級 糖分最高禁打廣告

編譯葉亭均／綜合27日電
新加坡從12月30日起，將採取飲料含糖量分級制度，高含糖量飲料將必須依等級類別陳列，而且糖分最高的飲料將禁止打廣告；圖為示意圖。（取材自Pixabay）
新加坡從12月30日起，將採取飲料含糖量分級制度，高含糖量飲料將必須依等級類別陳列，而且糖分最高的飲料將禁止打廣告；圖為示意圖。（取材自Pixabay）

新加坡將緊縮對零售業者展示飲料含糖量的規定，希望藉此避免罹患糖尿病的人口增加。日經新聞報導，自12月30日起，新加坡將依照飲料含糖量採取四等級分類，高含糖量飲料將必須依等級類別陳列，而且糖分最高的飲料將禁止打廣告。飲料攤與餐廳也必須遵守上述規定。

近年來，預防糖尿病已成為新加坡公衛政策的焦點。根據國際糖尿病聯盟的數據，新加坡成年人口去年糖尿病盛行率為14.9%，高於日本的11.8%與中國的13%，原因是新加坡民眾平均每天攝取60公克的糖，其中超過一半來自飲料。

根據新的Nutri-Grade營養標示制度，在新加坡販售的飲料將依照由A至D的四等級分類，A等級飲料含糖量為1公克以下，而D等級則是含糖量最高，超過10公克。飽和脂肪含量高，會讓飲料的分類排名更低。

C等級和D等級的飲料必須在包裝上面標註含糖等級與含糖量，D等級的飲料將面臨廣告禁令。舉例來說，泰國製的椰果果汁Mogu Mogu等級為D，日本Pokka的檸檬茶飲料獲得C級分類。

新加坡保健促進局解釋說：「這兩項新措施目標是協助消費者分辨含有較高糖分與飽和脂肪的飲料，並且降低廣告對消費者偏好的影響力，藉此鼓勵含有更多資訊、較健康的選擇，並且促進產業重新調整成分。」

新加坡 糖尿病 日本

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