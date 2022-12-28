應對北韓失利 南韓組無人機部隊

北韓無人機入侵，南韓應對不夠徹底，統統尹錫悅下令組專責部隊；圖為南韓軍方2014年4月發布於首爾以北的坡州截落北韓無人機的畫面。（Getty Images）

韓聯社報導，尹錫悅27日在定期國務會議致詞表示，指出2017年北韓 無人機入侵以來，相關應對能力與戰力建構不夠徹底，「幾乎沒有進行相關訓練」，「只依靠北韓的善意還有兩韓軍事協議有多危險，我國國民都看到了」，並批評前任文在寅政府政策。

尹錫悅表示，雖然本就正計畫為偵查北韓主要軍事設施組建無人機部隊，但經過北韓無人入侵領空事件，「要盡快設立無人機部隊」，要求使用最尖端技術研發隱形無人機，強化軍方偵查能力。

他也提到日前通過的新年度預算 案，「應對這類軍用無人機挑釁的戰力預算在國會被削減多達50%」，將在新的一年遊說國會增加這類預算。

5架北韓無人機26日上午被發現越界入侵南韓 領空，軍方消息指出，其中一架飛至首爾北部地區，其餘4架推測為擾亂視聽之用。軍方雖未公開「首爾北部」的具體範圍，但媒體引述消息人士說法指出，這架無人機可能在漢江以北的龍山區拍攝總統辦公室一。

最大在野黨共同民主黨痛批，政府不僅「束手無策」，也不召開國家安全會議（NSC），「對人民安危毫不在意」，並提到今年以來軍方發射彈道飛彈失敗等，「我國軍方的應對水準就只有這種程度嗎」。

對此，南韓軍方27日為未能擊落越過共同邊界的5架北韓無人機而致歉。

另據港媒報導，北韓執政勞動黨關鍵大會26日召開，由領導人金正恩揭開序幕。這場黨政官員大會為期數天，與會者通過五項重大議程，包括檢討今年重要政策施行和預算、明年工作計畫和預算草案。