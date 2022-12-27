日防中疫情入侵 30日起限制中港澳班機只能在4機場起降

12月8日，日本東京商業區一處設有慶祝聖誕節和新年的戶外燈飾裝飾。（路透）

日本 首相岸田文雄12月27日宣佈，自12月30日起將加強對從中國抵日的入境防疫措施，包括自中國入境者需接受病毒檢測 、限制中國航班增加班次。根據「讀賣新聞」報導，日本的新措施包括與中國、香港、澳門的航班限制只可使用日本4個機場 。

「讀賣新聞」指，與中國、香港、澳門之間的航班，將僅限制於使用東京成田、東京羽田、關西、中部機場（名古屋）。

目前香港與日本之間的航班不只使用此4個機場，駐港日本領事館網站顯示，目前與香港有起降航班的日本機場有7個，包括東京成田、東京羽田、關西、中部（名古屋）、北海道新千歲、福岡、那霸機場。

日本政府相關人士透露，隨著中國放寬放疫規定，明年農曆春節等假期可能會有許多中國遊客湧入日本，首相岸田文雄較早前在首相官邸跟厚生勞動大臣加藤勝信等人，商議有關強化從中國入境日本的邊境管控措施。

日本目前要求旅客須持有三劑新冠疫苗接種證明書，或是從出發地出境前72小時內核酸陰性證明書，才能入境日本；不過，由於中國境內疫情急速擴大，日本政府決定由本月30日起要求由中國入境的旅客須進行核酸檢測。

中國國務院聯防聯控機制綜合組周一晚上宣佈，將新冠肺炎改稱新冠病毒感染，明年1月8日起，對疫情實施「乙類乙管」總體方案。

這項方案將取消入境核酸檢測的要求、入境者不必進行集中隔離，也不再判定新冠病毒感染的密切接觸者。

消息一出，中國網絡的出國簽證及機票搜索量立刻暴增10倍及8.5倍，民眾最關注的國外旅遊目的地為日本、南韓、泰國。

隨著中國疫情升溫及管制鬆綁，包括印度、南韓等部分國家已開始增加對來自中國旅客的核酸檢測要求。