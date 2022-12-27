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北韓召開勞動黨會議 金正恩宣布2023年重大政策

編譯中心／綜合26日電
北韓官媒報導，北韓領導人金正恩已宣布2023年重大政策報告，並說明金屬、化學、電力、建築、農業和輕工業等重點產業。（歐新社資料照）
北韓官媒報導，北韓領導人金正恩已宣布2023年重大政策報告，並說明金屬、化學、電力、建築、農業和輕工業等重點產業。（歐新社資料照）

北韓官媒27日報導，領導人金正恩已為執政勞動黨關鍵大會揭開序幕，金正恩往往會利用這個機會宣布新年重大政策決定。

北韓中央通信社（KCNA）表示，北韓勞動黨第8屆中央委員會第6次全體會議擴大會議26日召開。

這場為期數日的黨政官員大會，替孤立北韓發射數量空前飛彈的一年畫上句號，包括洲際彈道飛彈（ICBM）。

路透社報導，北韓5架無人機26日越境進入南韓，促使南韓連忙派出戰機和攻擊直升機試圖擊落北韓無人機，讓緊張情勢再度升溫。

北韓因發展武器計畫受到國際制裁，實施新冠疫情防疫封鎖措施帶來後續影響，以及先前發生的天災，也讓金正恩面臨升高的經濟挑戰。

與會者在會中通過了5大重大議程，包括檢討2022年重要政策施行和預算，以及2023年工作計畫和預算草案。

北韓中央通信社指出，金正恩提出詳盡報告說明北韓是如何「透過今年空前艱鉅和激烈的鬥爭…在政治、軍事、經濟及文化各領域大幅提升實力，並在執行艱鉅任務上取得成果和進步」。

「他強調要以歷經苦難、克服考驗、爭取實際進展的事實為寶貴基礎，來提出更加振奮人心、充滿信心的奮鬥策略。」

北韓中央通信社還說，這份報告還明確說明了金屬、化學、電力、建築、農業和輕工業等重點產業2023年的主要目標。

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