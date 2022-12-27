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核戰末日、白紙運動 登法新社2022代表詞

中央社報導
11月27日北京大批民眾在街頭舉白紙示威。（路透）
11月27日北京大批民眾在街頭舉白紙示威。（路透）

從烏克蘭戰爭到各種致命天然災害，2022年可謂多災多難。中央社報導，法新社選出幾個字詞，來定義這不平靜的一年。

●核戰末日

烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯總統普亭不斷升高威嚇，數十年來全世界首度面臨核戰爆發威脅。專家也警告，當前是他們有記憶以來最危險的情勢，除俄羅斯外，北韓的核威懾也來到新高，甚至可能自2017年以來首次進行核試驗。

●倫敦橋垮了

9月8日晚間6時30分，白金漢宮（Buckingham Palace）宣布英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）駕崩，享耆壽96歲。英國舉國進入10天哀悼期，舉行精心編排的葬禮，並執行代號「倫敦橋」（London Bridge）的行動計劃。

英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。倫敦市中心著名地標比卡迪里廣場大螢幕...
英國女王伊麗莎白二世8日辭世，享耆壽96歲。倫敦市中心著名地標比卡迪里廣場大螢幕打出巨幅緬懷圖文。（中央社）

●損失與損害

在聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）中，與會方同意設立「損失與損害」（Loss and Damage）專款，以支付弱勢國家在氣候變遷影響下的損失。

●女性！生命！自由！

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發伊朗示威浪潮。抗議者高喊「女性！生命！自由！」口號，還燒毀最高領袖哈米尼的海報。

●藍勾勾

在社群媒體推特（Twitter）上，「藍勾勾」符號代表通過身分認證的用戶，億萬富豪馬斯克成為推特老闆後宣布，任何人想要拿到藍勾勾，必須每月支付8美元，數小時後又取消。

●羅訴韋德案

保守派把持的美國最高法院6月推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來針對墮胎的憲法保障，並把規範墮胎的權力還給各州政府，華盛頓和全美多州立即爆發抗議。

●生菜保鮮期

今年10月，英國前首相特拉斯（Liz Truss）混亂的唐寧街生涯邁入尾聲之際，經濟學人（The Economist）周刊挖苦她在位所剩時間恐怕「約略是一顆生菜的保鮮期」，而特拉斯擔任英國首相僅44天。

●罐頭番茄汁

環保抗議人士為讓各界關注化石燃料引發氣候變遷，10月在倫敦國家美術館（National Gallery）用番茄汁潑灑梵谷（Vincent van Gogh）作品「向日葵」（Sunflowers），隨後更策畫一系列類似行動。

白紙運動

白紙運動爆發於中國，起先是抗議新冠防疫限制，此後擴大為要求更廣泛言論自由和政治權利的政治示威活動，並演變為中國當局自1989年六四事件以來的最大挑戰。這個示威浪潮被稱為「白紙運動」，因為示威者高舉一張A4大小的白紙，象徵缺乏言論自由。

烏克蘭哈爾科夫一棟遭毀建築，上面有一處以烏克蘭文寫著「時間療癒我們」。（中央社）
烏克蘭哈爾科夫一棟遭毀建築，上面有一處以烏克蘭文寫著「時間療癒我們」。（中央社）

英國女王 白紙運動 墮胎

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