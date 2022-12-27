我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

北韓5無人機闖首爾7小時 百槍射不下

編譯中心／綜合26日電
為攔截北韓無人機，一架南韓「KA-1」輕型攻擊機26日墜毀於江原道。（歐新社）
為攔截北韓無人機，一架南韓「KA-1」輕型攻擊機26日墜毀於江原道。（歐新社）

北韓26日派出5架無人機入侵南韓領空，持續約7小時，甚至飛越首爾上空，南韓緊急出動戰機和攻擊直升機攔截，並對其發射上百槍，但未能將這些無人機擊落。一架南韓戰機還在追擊期間墜毀，所幸機上兩名飛行員成功逃生。這次是2017年6月以來，外界所知朝鮮首度以無人機進入韓國領土。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）說，從當地時間26日上午10時25分開始，京畿道邊境地區發現5架北韓無人機入侵領空，其中一架飛越首爾北部，其餘在江華島周圍上空盤旋。

北韓無人機屬於兩公尺級以下的小型無人機。一名聯參官員指出，韓軍在識別為無人機後數度廣播及開火示警，空軍並派出戰機、攻擊直升機追擊，並實施擊落任務。韓軍共朝這些無人機開了大約100槍，但未能將其擊落。目前尚未確認這些北韓無人機是否攜帶武器。

南韓聯參相關人士說，沒能擊落的原因為無法在民宅、市中心上空開火，唯恐傷及平民。

在奉命追擊北韓無人機期間，韓軍一架「KA-1」輕型攻擊機起飛後不久墜毀於江原道橫城郡墨溪里，軍方正調查失事原因。這是南韓空軍一個多月內二度失事。韓軍1架「KF-16」戰機上月20日因引擎異常也在江原道墜毀，飛行員緊急彈射逃生，同機型戰機更遭下令暫時停飛。

北韓無人機越界後在金浦、坡州和江華島一帶飛行，導致南韓仁川國際機場與金浦機場暫停飛機起降約1小時。

聯參指出，韓軍也採取相應行動，派出偵察機與無人機前往兩韓邊境，並飛進北韓空域，拍攝「敵方關鍵軍事設施」照片。南韓偵察武器未深入北韓內陸，飛行距離與北韓侵犯南韓領空距離相當，且北韓在此過程中未採取任何應對措施。

專家指出，兩韓分別派機進入對方領空，都已違反2018年雙邊簽署的軍事協議，北韓可能意圖藉此激化兩韓緊張局勢。南韓軍方推算，北韓擁有高達1000架無人機，上次派遣無人機入侵南韓是約5年半前，當時飛到位於慶尚北道星州郡的薩德飛彈防禦系統基地拍攝，但在返航途中因引擎故障墜毀。

有分析指出，北韓無人機主要用於收集南韓情報、監視、偵察，但不能夠排除可以發起軍事挑釁及實施恐怖活動的可能性。有意見認為，北韓如今的無人機技術，有可能進步到能裝載炸彈甚至是生化武器襲擊南韓。

北韓無人機26日越界，南韓出動戰機攔截。圖為南韓國防部2017年展示在南韓尋獲的...
北韓無人機26日越界，南韓出動戰機攔截。圖為南韓國防部2017年展示在南韓尋獲的疑似北韓無人機。（美聯社）

北韓 南韓 兩韓

上一則

核戰末日、白紙運動 登法新社2022代表詞

延伸閱讀

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民
近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索 網路商城也受害

近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索 網路商城也受害
烏克蘭無人機又攻擊俄空軍基地 3俄軍喪生、2軍機受損

烏克蘭無人機又攻擊俄空軍基地 3俄軍喪生、2軍機受損
近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索贖金

近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索贖金

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。圖為俄羅斯總統普亭19日會見白俄羅斯總統。（路透）

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

2022-12-19 23:57

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客