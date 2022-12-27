北韓5無人機闖首爾7小時 百槍射不下

為攔截北韓無人機，一架南韓「KA-1」輕型攻擊機26日墜毀於江原道。（歐新社）

北韓 26日派出5架無人機入侵南韓 領空，持續約7小時，甚至飛越首爾上空，南韓緊急出動戰機和攻擊直升機攔截，並對其發射上百槍，但未能將這些無人機擊落。一架南韓戰機還在追擊期間墜毀，所幸機上兩名飛行員成功逃生。這次是2017年6月以來，外界所知朝鮮首度以無人機進入韓國領土。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）說，從當地時間26日上午10時25分開始，京畿道邊境地區發現5架北韓無人機入侵領空，其中一架飛越首爾北部，其餘在江華島周圍上空盤旋。

北韓無人機屬於兩公尺級以下的小型無人機。一名聯參官員指出，韓軍在識別為無人機後數度廣播及開火示警，空軍並派出戰機、攻擊直升機追擊，並實施擊落任務。韓軍共朝這些無人機開了大約100槍，但未能將其擊落。目前尚未確認這些北韓無人機是否攜帶武器。

南韓聯參相關人士說，沒能擊落的原因為無法在民宅、市中心上空開火，唯恐傷及平民。

在奉命追擊北韓無人機期間，韓軍一架「KA-1」輕型攻擊機起飛後不久墜毀於江原道橫城郡墨溪里，軍方正調查失事原因。這是南韓空軍一個多月內二度失事。韓軍1架「KF-16」戰機上月20日因引擎異常也在江原道墜毀，飛行員緊急彈射逃生，同機型戰機更遭下令暫時停飛。

北韓無人機越界後在金浦、坡州和江華島一帶飛行，導致南韓仁川國際機場與金浦機場暫停飛機起降約1小時。

聯參指出，韓軍也採取相應行動，派出偵察機與無人機前往兩韓 邊境，並飛進北韓空域，拍攝「敵方關鍵軍事設施」照片。南韓偵察武器未深入北韓內陸，飛行距離與北韓侵犯南韓領空距離相當，且北韓在此過程中未採取任何應對措施。

專家指出，兩韓分別派機進入對方領空，都已違反2018年雙邊簽署的軍事協議，北韓可能意圖藉此激化兩韓緊張局勢。南韓軍方推算，北韓擁有高達1000架無人機，上次派遣無人機入侵南韓是約5年半前，當時飛到位於慶尚北道星州郡的薩德飛彈防禦系統基地拍攝，但在返航途中因引擎故障墜毀。

有分析指出，北韓無人機主要用於收集南韓情報、監視、偵察，但不能夠排除可以發起軍事挑釁及實施恐怖活動的可能性。有意見認為，北韓如今的無人機技術，有可能進步到能裝載炸彈甚至是生化武器襲擊南韓。