內閣第4人下台 岸田撤換復興大臣 聲望剩3成

NHK 26日報導，首相岸田文雄在支持率低迷之際，將撤換陷入醜聞的復興大臣秋葉賢也（圖），這是岸田今年8月組建當前內閣以來第4度撤換大臣。（取材自臉書）

日本 針對2011年311大地震而設的「復興大臣」秋葉賢也，26日傳出於27日向首相岸田文雄請辭，職位將被前內閣府特命擔當大臣（金融擔當）伊藤達也所取代。日本媒體報導，秋葉除涉及在去年眾議院大選時違反「公職選舉法」，還以他擔任主委的執政黨「自民黨」地方黨部名義，交會費給「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）。今年7月刺殺前首相安倍 晉三的兇嫌供稱，因不滿安倍和統一教往來而動手，使其爭議浮上檯面。

這是岸田8月改組內閣後，第4個下台的閣員。據日媒最新民調，岸田內閣支持率為創新低的33%，連7個月下降。

7連霸眾議員 的秋葉，在自民黨內屬由該黨幹事長茂木敏充領導的「平成研究會」（茂木派），並非岸田領導的派系「宏池會」，但兩派現為合作關係。秋葉8月時首度入閣，但10月岸田召開臨時國會後，秋葉涉及違法支付報酬予其兩名國會助理，以及他擔任主委的該黨宮城縣第二選區地方黨部竟繳會費給統一教等爭議，均使岸田承受在野黨猛烈砲火。有鑑於此，日本政府和自民黨內部欲切割秋葉的聲浪愈來愈大。

此外，共同社引述多位不具名政府消息人士報導，岸田也計畫撤換他的總務大臣政務官杉田水脈。

杉田水脈被日媒稱為「失言女王」，曾稱「不能生小孩的LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）沒有生產性」，並在談到性犯罪等議題時指稱「女性很會說謊」，她在12月初收回了過去發表的一些言論並道歉。