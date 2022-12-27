疫情重傷北韓 兩韓人均收入差28倍

南韓 統計廳26日發布的「2022北韓 主要統計指標」顯示，因疫情而封鎖國境的北韓連續兩年出現經濟負增長，兩韓 之間人均國民總收入（GNI）差距拉至28倍。

韓聯社報導，北韓去年實際國內生產總值（GDP）增幅為-0.1%，繼2020年（-4.5%）後連續兩年負增長。北韓經濟2017年（-3.5%）和2018年（-4.1%）連續兩年負增長，2019年反彈至0.4%，但受疫情影響，2020年和2021年重新回落為負增長。統計廳分析認為，這是因為遭受制裁的北韓經濟進一步受到封鎖國境的衝擊。

去年北韓貿易總額為7.1億美元，同比減少17.3%，僅為南韓0.1%的水平。2014年北韓貿易總額為76億美元，受制裁影響2018年跌至28億美元，2019年略升至32億美元，但2020年和2021年分別降至8億多美元和7億多美元。

去年北韓人口為2548萬人，不斷呈現增加趨勢。北韓男性的預期壽命為67歲，女性為73.8歲。

另外，統一研究院在近日發布的《2023韓半島局勢展望》報告中指出，北韓冬季演練可能持續至明年3月，明年7到9月還將舉行夏季演練，韓美可能在相同時間段實施聯演。

南韓多名專家26日預測，2023年兩韓關係恐難迎來轉折點，而雙方「以強對強」的局面將持續。北韓將不斷發起高強度挑釁，提升核導能力。雖然南韓遞出橄欖枝，但北韓接受的可能性極低。部分專家認為，半島緊張局勢將持續至定於2024年11月舉行的美國大選。