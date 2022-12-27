我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一夜回解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

「你是金正恩男友？」亞裔In-N-Out遭種族歧視

疫情重傷北韓 兩韓人均收入差28倍

編譯中心／綜合26日電

南韓統計廳26日發布的「2022北韓主要統計指標」顯示，因疫情而封鎖國境的北韓連續兩年出現經濟負增長，兩韓之間人均國民總收入（GNI）差距拉至28倍。

韓聯社報導，北韓去年實際國內生產總值（GDP）增幅為-0.1%，繼2020年（-4.5%）後連續兩年負增長。北韓經濟2017年（-3.5%）和2018年（-4.1%）連續兩年負增長，2019年反彈至0.4%，但受疫情影響，2020年和2021年重新回落為負增長。統計廳分析認為，這是因為遭受制裁的北韓經濟進一步受到封鎖國境的衝擊。

去年北韓貿易總額為7.1億美元，同比減少17.3%，僅為南韓0.1%的水平。2014年北韓貿易總額為76億美元，受制裁影響2018年跌至28億美元，2019年略升至32億美元，但2020年和2021年分別降至8億多美元和7億多美元。

去年北韓人口為2548萬人，不斷呈現增加趨勢。北韓男性的預期壽命為67歲，女性為73.8歲。

另外，統一研究院在近日發布的《2023韓半島局勢展望》報告中指出，北韓冬季演練可能持續至明年3月，明年7到9月還將舉行夏季演練，韓美可能在相同時間段實施聯演。

南韓多名專家26日預測，2023年兩韓關係恐難迎來轉折點，而雙方「以強對強」的局面將持續。北韓將不斷發起高強度挑釁，提升核導能力。雖然南韓遞出橄欖枝，但北韓接受的可能性極低。部分專家認為，半島緊張局勢將持續至定於2024年11月舉行的美國大選。

北韓 南韓 兩韓

上一則

內閣第4人下台 岸田撤換復興大臣 聲望剩3成

下一則

1天積1公尺 日大雪10天17死90傷

延伸閱讀

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民

朝北韓無人機開百餘槍卻未擊落半架 南韓軍方：怕傷及平民
近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索 網路商城也受害

近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索 網路商城也受害
近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索贖金

近900名南韓外交專家 遭北韓網攻勒索贖金
北韓駭客肆虐全球 南韓估5年竊取12億美元資產

北韓駭客肆虐全球 南韓估5年竊取12億美元資產

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
摩爾多瓦情報頭子19日警告，俄羅斯明年對摩爾多瓦東部發動新攻擊的機率「非常高」。圖為俄羅斯總統普亭19日會見白俄羅斯總統。（路透）

摩爾多瓦警戒：俄羅斯恐於2023年春天進攻

2022-12-19 23:57

超人氣

更多 >
中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了

中國1月8日取消入境隔離 「新冠肺炎」改名了
美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了

美飛中機票大降價 1月直航2000元 很多華人卻不想回了
「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起

「比亞馬遜便宜」拼多多Temu席捲美國 雜音漸起
開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡

開支法生效 收入高、因疫准批...約1800萬人恐失白卡
寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客

寒冬見暖 水牛城牙醫暴風雪中意外收留十名韓國遊客