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新加坡將採「飲料分級制」依含糖量分4級 打擊糖尿病

編譯葉亭均／綜合外電
新加坡將採取飲料含糖量分級制度。圖為示意圖。(美聯社)
新加坡將採取飲料含糖量分級制度。圖為示意圖。(美聯社)

新加坡將緊縮對零售業者展示飲料含糖量的規定，希望藉此避免罹患糖尿病的人口增加。

日經新聞報導，自12月30日起，新加坡將採取飲料含糖量分級制度，高含糖量飲料將必須依等級類別陳列，而且糖分最高的飲料將禁止打廣告。飲料攤與餐廳也必須遵守上述規定。

根據新的Nutri-Grade營養標示制度，在新加坡販售的飲料將依照由A至D的四等級分類，A等級飲料含糖量為1公克以下，而D等級則是含糖量最高，超過10公克。飽和脂肪含量高，會讓飲料的分類排名更低。

C等級和D等級的飲料必須在包裝上面標註含糖等級與含糖量，D等級的飲料將面臨廣告禁令。

舉例來說，泰國製的椰果果汁Mogu Mogu等級為D，日本Pokka的檸檬茶飲料獲得C級分類，這些飲料近期已在新加坡中部的折扣商店Yigo Mart上架。這家連鎖業者是早在新規定生效前就率先遵守規範的許多零售業者之一。

新加坡保健促進局解釋說：「這兩項新措施目標是協助消費者分辨含有較高糖分與飽和脂肪的飲料，並且降低廣告對消費者偏好的影響力，藉此鼓勵含有更多資訊、較健康的選擇，並且促進產業重新調整成分。」

近年來，預防糖尿病已成為新加坡公衛政策的焦點。根據國際糖尿病聯盟的數據，新加坡成年人口去年糖尿病盛行率為14.9%，高於日本的11.8%與中國大陸的13%。

新加坡衛生部長王乙康去年在一場演講中表示：「新加坡三分之一的人一輩子有罹患糖尿病的風險。」飲料已成為新加坡當局的目標，原因是新加坡民眾平均每天攝取60公克的糖，其中超過一半來自飲料。

新加坡 糖尿病 零售業

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