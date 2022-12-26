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尼泊爾「毛派中心黨」領導人再任總理 中國、印度道賀

編譯陳曉慈╱即時報導
尼泊爾毛派中心黨領導人達哈爾（右）25日出任總理。（路透）
尼泊爾毛派中心黨領導人達哈爾（右）25日出任總理。（路透）

尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）25日任命尼泊爾毛派中心黨（Maoist Centre party）領導人達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）為聯合政府新總理。

尼泊爾上月20日舉行全國大選後出現僵局國會。人稱「普拉查達」（Prachanda，意為火熱明亮者）的達哈爾離開先前所屬聯盟，並在反對派共產黨聯合馬列派（UML）和其他5個小黨支持下，25日意外成為尼泊爾總理。

這是達哈爾第3次出任尼泊爾總理。毛派中心黨高階幹部、預計將出任內閣部長的希瑞斯塔（Narayan Kaji Shrestha）表示，新政府將與中國、印度保持同樣親近的關係，並強調施政重心將放在「遏制通膨、維持儲備、增加資本支出、縮小貿易逆差與降低利率上」。數名他黨領導人也表示同意希瑞斯塔。

印度是尼泊爾最大貿易與經濟夥伴。印度總理莫迪是首先祝賀達哈爾的領導人之一，他在推特發文表示「期待與你共事，一同強化印度與尼泊爾的友誼」。

一名中國駐尼泊爾加德滿都外交官也在推特上恭賀達哈爾。

近年來，中國與印度積極在南亞國家拓展勢力，尼泊爾就是其中之一。尼泊爾約有3000萬人口，人民大多信奉印度教，由於地理位置與印度相近，歷史上也多有關連，印度長期將尼泊爾視為天然盟國。尼泊爾擁有豐富的水力發電資源，中國與印度政府近年已向尼泊爾挹提供數十億美元援助與投資

根據路透，尼泊爾的通膨率已超過8%，為6年來最高。尼泊爾對進口民生用品的仰賴日益增加，導致該國外匯儲備不斷減少。尼泊爾前財政部長卡迪瓦達（Yuba Raj Khatiwada）表示，達哈爾應努力提高國內生產以降低對進口的依賴，比如生產水泥外銷與鼓勵農業發展。

印度 推特 投資

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