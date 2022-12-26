英人最冷冬天…首相問街友「在公司上班？」挨轟不知疾苦

能源帳單狂漲、通膨飆升至40年高點，英國人將度過最冷的嚴冬。（歐新社）

英國首相蘇納克從政前是美國跨國投行兼金融服務公司「高盛 」的銀行家，還是全英數一數二富豪，據稱比已故英國女王 伊麗莎白二世和現任英國國王查理三世還有錢。蘇納克24日在慈善團體發送餐食給街友時，竟問對方是否「在公司上班」，挨轟不知民間疾苦，與庶民生活脫節。

首相辦公室24日表示，蘇納克本周出其不意致電駐全球各地英國外交官和軍事人員，祝賀他們聖誕節 快樂。蘇納克當天在倫敦一處遊民收容所幫慈善團體發放免費早餐時，和一名自稱叫狄恩（Dean）的街友交談。

蘇納克遞給狄恩一個餐盤，盤內擺著香腸、土司和雞蛋。兩人的超尷尬互動是從狄恩詢問蘇納克是否「正在解決經濟問題」開始。蘇納克問對方：「有在公司上班嗎？」狄恩回答：「沒有，我無家可歸。我其實是個流浪漢。」

圖為英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

狄恩後來說自己對做生意和金融有興趣，蘇納克回說，他也曾任職金融業，然後問對方：「是否想去金融業工作？」「噢，我挺想。」狄恩說：「但是，我不曉得，先熬過聖誕節再說吧。」

蘇納克還問狄恩是不是這個收容所的常客，當狄恩回答「是」時，他說「這裡真是個好地方」，令狄恩無言以對。

英國最大在野黨「工黨」副黨魁芮納在推特貼出前述的對話片段，批評蘇納克令人「超尷尬」、「難以忍受」。工黨國會議員埃斯特森也批蘇納克跟民眾脫節，簡直「不知民間疾苦」。

英國今年迎來「最冷」冬天，不只能源帳單狂漲，通膨也飆升至40年高點，許多人生活費左支右絀，蘇格蘭格拉斯哥市議會領袖艾特肯（Susan Aitken）指出，這個聖誕節假期對許多人來說是「十分悲慘的時刻」。因此，英國民間掀起送暖運動（Warm Welcome Campaign），有3000個組織在英國各地設立「溫暖銀行」，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。

英國3000個登記在案的組織在各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。（路透） 英國3000個登記在案的組織在各地設立溫暖銀行，在嚴冬中提供人們一個免費取暖和啜喝熱飲的所在。（歐新社）

在倫敦滑鐵盧「綠洲中心」（Oasis Centre）溫暖銀行工作、同時也使用中心內設施的夏洛特說，她自己家裡晚上沒開暖氣，而是使用熱水瓶和毯子取暖，盡量減少使用天然氣和電力。