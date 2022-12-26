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阿富汗神學士禁NGO聘女性 數百萬人仰賴援助恐中斷

編譯中心／綜合25日電
神學士政府重新掌權以來，頒布一波波造成阿富汗女權開倒車的禁令。圖為阿國婦女22日走上喀布爾街頭抗議當局禁止女性上大學。（美聯社）
神學士政府重新掌權以來，頒布一波波造成阿富汗女權開倒車的禁令。圖為阿國婦女22日走上喀布爾街頭抗議當局禁止女性上大學。（美聯社）

阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政府繼日前禁止女性接受大學教育後，24日又以女員工未遵守服裝規定，遭「嚴重投訴」為由，禁止女性在所有當地與國際非政府組織工作，並以吊銷營運執照威脅未遵守規定的組織。美國警告此舉恐對阿富汗帶來嚴重打擊，聯合國則指出境內人道救援行動恐受嚴重影響。阿富汗境內也出現示威抗議，要求政府撤令。

阿富汗女性24日在西部大城赫拉特上街示威，但遭當局以強力水柱驅散。禁令實施以來，神學士政府已在首都喀布爾逮捕五名示威女性與三名記者。

美國國務卿布林肯24日在推特發文，深表他對禁令的擔憂。他說，神學士此舉將使必要且能救助數百萬性命的支援中斷。他還提到，女性在全球的人道救援行動中占重要角色，禁止女性在非政府組織工作恐將為阿富汗人民帶來「毀滅性」打擊。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫表示，禁令明顯違反人道主義原則，並將嚴重影響諸多救援計畫。目前尚不清楚禁令將對聯合國哪些機構造成影響，這些機構在阿富汗派駐大量人員，並經常與當地的非政府組織合作。

而被問及最新規定是否包括聯合國機構時，神學士政府的經濟部發言人哈比（bdulrahman Habib）回應，這封信適用於阿富汗人道主義組織協調機構ACBAR轄下組織。ACBAR不包括聯合國，但旗下有180多個地方和國際非政府組織。

對此，聯合國機構和數十個在阿富汗營運的非政府組織的代表，齊集首都喀布爾進行會商。拯救兒童基金會、挪威難民理事會、美國糧食救濟難民協會等3個外國援助機構，今天宣布暫停當地業務，聯合聲明指出：「沒有女性工作人員參與，我們無法有效接觸到阿富汗亟需幫助的兒童、婦女和男性。」

國際救援委員會（IRC）也表示，組織在阿富汗有逾3000名女性員工，她們對提供人道援助至為重要。另有參與提供糧食的國際NGO職員表示新命令是「重大打擊」，說：「我們的女職員主要負責向阿富汗婦女提供人道援助。我們今後怎樣解決她們的憂慮？」

神學士頒布的女性禁令。（製表：茅毅）
神學士頒布的女性禁令。（製表：茅毅）

阿富汗 聯合國 神學士

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