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教宗聖誕文告呼籲停止俄烏戰爭 「吞噬孩童」

編譯羅方妤／綜合25日電
羅馬天主教教宗方濟各（中），25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表年度聖誕文告。（路透）
羅馬天主教教宗方濟各（中），25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表年度聖誕文告。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各25日在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表年度聖誕文告，籲立即停止「無意義的烏克蘭戰爭」，並譴責這場戰爭「用食物作為武器」。方濟各24日在梵蒂岡聖誕子夜彌撒也譴責人類「渴求錢與權」不惜「吞噬鄰人」，暗批俄烏戰爭和其他衝突。

這是方濟各就任以來第十次發表聖誕文告，十分鐘演說的內容大多關於俄國侵烏，但也提到敘利亞、緬甸、伊朗、海地和西非薩赫爾地區的衝突和人道危機，稱世界正經歷「和平飢荒」。

方濟各呼籲全球不要忘記陷入飢餓的人，也感嘆「每天都有大量食物浪費，而資源被花在武器上」。他說，烏克蘭戰爭讓情況惡化，讓更多人陷入飢荒。烏克蘭小麥原本占全球出口量三成，俄烏戰爭爆發後小麥價格大漲。

教宗警告，世界對危機和苦難如此麻木，以致於幾乎沒注意到眼前發生之事。教宗也指出，非洲、歐洲和亞洲地區持續動盪，新冠肺炎疫情減損各國為解決國際衝突所做的努力。

方濟各24日主持子夜彌撒時也說，「我們看到了多少戰爭啊」，主要的受害者是「弱勢」族群，「我認為最重要的是遭戰爭、貧窮和不公不義吞噬的孩童」。

86歲的教宗在聖伯多祿大教堂對信徒發表談話。他說：「動物安分地在欄舍內進食，世上的男男女女卻渴求錢與權，連他們的鄰居、母親和姊妹都可以吞噬。」

方濟各 教宗 烏克蘭

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