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俄羅斯副總理：準備好透過這條管線恢復對歐天然氣供應

編譯葉亭均／綜合外電
俄軍25日繼續砲轟烏克蘭城鎮。（美聯社）
俄軍25日繼續砲轟烏克蘭城鎮。（美聯社）

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）向國營媒體塔斯社表示，俄國正準備恢復透過亞瑪爾-歐洲管道（Yamal-Europe）向歐洲供應天然氣。值此之際，俄國也大玩兩面手法，俄羅斯總統普亭一方面表示他願意進行和談，另一方面俄軍卻在25日耶誕節砲轟烏克蘭城鎮。

塔斯社25日報導，諾瓦克表示：「由於天然氣持續短缺，歐洲市場依然重要，我們有機會恢復供應。」「舉例來說，因政治因素停運的亞瑪爾-歐洲管道依然是未使用的。」

亞瑪爾-歐洲管道通常是將天然氣往西方輸送，但2021年12月以來情況大致逆轉，當時波蘭不再從俄羅斯購買天然氣，而是轉而使用儲存在德國的天然氣。

今年５月，波蘭終止與俄羅斯的協議，此前該國拒絕俄羅斯提出採用盧布支付天然氣的要求。俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）則以切斷供應回應，同時表示，在莫斯科政府對擁有亞瑪爾-歐洲管道波蘭段的公司實施制裁後，Gazprom無法再透過波蘭出口天然氣。

諾瓦克還重申，莫斯科正討論在土耳其建立管道，以便透過該國增加天然氣供應。

至於烏克蘭戰事方面，烏克蘭最高軍事司令部表示，俄羅斯25日以10枚火箭炮襲擊哈爾科夫地區的皮揚斯克（Kupiansk），炮襲庫普揚斯克到利曼沿線25個以上的城鎮，並且襲擊扎波羅熱近20個城鎮。

普亭是在2月24日發動入侵俄羅斯的戰事，儘管普亭最新透露出有意願談判，但這場十個月的衝突還沒到盡頭。

普亭25日接受國營電視台俄羅斯-1頻道訪談時表示：「我們準備與有可接受解決辦法的任何一方談判，但取決於他們，我們不是拒絕談判的一方，而是他們。」

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利亞克表示，普亭必須回到現實，承認是俄羅斯不想談判。

俄羅斯 天然氣 普亭

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