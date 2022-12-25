影／阿富汗女性抗議神學士大學禁令 遭強力水柱驅離

一名阿富汗女子23日在喀布爾發表聲明抗議神學士政府禁止女性接受高等教育。（Getty Images）

阿富汗 女性24日走上赫拉特（Herat）街頭，抗議神學士 政府無限期禁止阿富汗女性接受大學教育的禁令，遭當局以強力水柱驅散。神學士政府指出，女大學生在校園未遵守服裝規定，當局才下此禁令。

阿富汗媒體機構Amu TV上傳影片至推特，影片中數名抗議女性走上街頭，高喊「教育是我們的權利」，之後出現一輛車朝她們噴出強力水柱，迫使她們躲到牆後。

A group of women held a protest in the city of Herat on Saturday morning against the Taliban's ban on women's higher education, but their rally was stopped by the Taliban who used water cannons to disperse protesters. pic.twitter.com/XUZ3zUOYM9 — Amu TV (@AmuTelevision) December 24, 2022

神學士政府20日下令禁止阿富汗女性接受高等教育，並派出警衛看守各校園大門，防止女性進入。此令一出引發國內外強烈不滿與譴責，許多阿富汗男大學生拒絕參加學校考試，抗議禁令。

位於阿富汗坎達哈的米爾維斯尼卡高等教育學院（Mirwais Nika Institute of Higher Education）24日發表聲明，指出教育應是男女共享，且是國家發展與自立的基本權利與關鍵。學校表示，學生曾呼籲當局撤令，但並未得到正向回應，不滿與難過的情緒引發了學生的杯葛行動。

神學士當局指出，女性在大學校園未穿著合宜的伊斯蘭服裝，且與男同學有互動，因此下令禁止女性入大學校園。神學士政府的高等教育部 長納丁說，女大學生「打扮得好像要去參加婚禮一樣」。

禁令實施以來，神學士政府已在首都喀布爾逮捕5位示威女性與3位記者。

神學士政府2021年重新上台後，曾承諾維護女性權益，之後卻陸續縮限女性人身自由與受教權利。如今阿富汗女性不得任意出門、工作，不得自由出入公園、遊樂園、健身房等公共場所，也不得接受中高等教育。