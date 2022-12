影／阿富汗女性抗議神學士大學禁令 遭強力水柱驅離

阿富汗 女性24日走上赫拉特(Herat)街頭,抗議神學士 政府無限期禁止阿富汗女性接受大學教育的禁令,遭當局以強力水柱驅散。神學士政府指出,女大學生在校園未遵守服裝規定,當局才下此禁令。

阿富汗媒體機構Amu TV上傳影片至推特,影片中數名抗議女性走上街頭,高喊「教育是我們的權利」,之後出現一輛車朝她們噴出強力水柱,迫使她們躲到牆後。

A group of women held a protest in the city of Herat on Saturday morning against the Taliban's ban on women's higher education, but their rally was stopped by the Taliban who used water cannons to disperse protesters. pic.twitter.com/XUZ3zUOYM9