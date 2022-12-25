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影／阿富汗女性抗議神學士大學禁令 遭強力水柱驅離

編譯陳曉慈／即時報導
一名阿富汗女子23日在喀布爾發表聲明抗議神學士政府禁止女性接受高等教育。（Getty Images）
一名阿富汗女子23日在喀布爾發表聲明抗議神學士政府禁止女性接受高等教育。（Getty Images）

阿富汗女性24日走上赫拉特（Herat）街頭，抗議神學士政府無限期禁止阿富汗女性接受大學教育的禁令，遭當局以強力水柱驅散。神學士政府指出，女大學生在校園未遵守服裝規定，當局才下此禁令。

阿富汗媒體機構Amu TV上傳影片至推特，影片中數名抗議女性走上街頭，高喊「教育是我們的權利」，之後出現一輛車朝她們噴出強力水柱，迫使她們躲到牆後。

神學士政府20日下令禁止阿富汗女性接受高等教育，並派出警衛看守各校園大門，防止女性進入。此令一出引發國內外強烈不滿與譴責，許多阿富汗男大學生拒絕參加學校考試，抗議禁令。

位於阿富汗坎達哈的米爾維斯尼卡高等教育學院（Mirwais Nika Institute of Higher Education）24日發表聲明，指出教育應是男女共享，且是國家發展與自立的基本權利與關鍵。學校表示，學生曾呼籲當局撤令，但並未得到正向回應，不滿與難過的情緒引發了學生的杯葛行動。

神學士當局指出，女性在大學校園未穿著合宜的伊斯蘭服裝，且與男同學有互動，因此下令禁止女性入大學校園。神學士政府的高等教育部長納丁說，女大學生「打扮得好像要去參加婚禮一樣」。

禁令實施以來，神學士政府已在首都喀布爾逮捕5位示威女性與3位記者。

神學士政府2021年重新上台後，曾承諾維護女性權益，之後卻陸續縮限女性人身自由與受教權利。如今阿富汗女性不得任意出門、工作，不得自由出入公園、遊樂園、健身房等公共場所，也不得接受中高等教育。

教育部 阿富汗 神學士

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