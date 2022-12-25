寒流大雪狂襲日本 13人死、85人受傷、交通大亂

一名男子日在日本北海道北見市的一個停車場清理積雪。（路透）

日本 部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，至少造成13人死亡、85人受傷。大雪也在北海道釀成電塔倒塌停電等意外，一度造成超過兩萬戶停電，部分地區陸空交通受到影響。

路透報導，日本自17日開始，多地普降大雪。截至24日晚，已造成至少13人死亡。消防部門稱，當中多名死傷者都是在屋頂上除雪時，從高處不慎墜下。當局預計大雪會持續到26日，呼籲當地民眾提高警覺，盡量減少外出。

這次強降雪 給日本多地交通帶來巨大影響，截至當地時間24日晚，日本中部地區、九州地區、四國地區高速公路全線或部分路段仍處於封閉狀態；東海道新幹線、山陽新幹線部分車次出現延遲；日本航空以及全日空共有將近200架航班停飛，超過1萬名旅客受到影響。

此外，北海道地區受到暴風雪 侵襲發生電塔倒塌，最多時一度造成約2.4萬戶停電。北海道政府表示，已在9市町開設避難所，最多時有近300人避難。

由於雪下得太大，福島等地的積雪一度達到1.4米高，當地有居民因為來不及除雪，家門前的入口被積雪蓋住，回不了家。氣象部門稱，福島縣近日將持續降雪，預測山區沿線積雪恐達到80公分、平地則約40至60公分。如此厚的積雪量幾乎是往年的5倍，十分驚人。